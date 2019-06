ALBA Cup. 13-latkowie WKS Śląska Wrocław zajęli drugie miejsce

Najpierw jednak skorzystają z dnia wolnego i pozwiedzają Wrocław. - Już z okna samolotu widziałem jak piękne jest to miasto, ale odkąd wylądowaliśmy, nie miałem jeszcze czasu pozwiedzać. Byłem przez godzinę na rynku i najadłem się przy jednym ze stoisk “Europy na widelcu”. Od dziś do jutra staję się jednak turystą - śmieje się Addessi.

WKS Śląsk Wrocław z klubem z Itri utrzymuje już ośmioletnie kontakty. Rokrocznie młodzi Trójkolorowi jeżdżą na Półwysep Apeniński na obozy i turnieje sportowe. Dopiero pierwszy raz to Włosi odwiedzili Dolny Śląsk. Z małego miasteczka koło Neapolu do Wrocławia przyjechało 11 chłopców z Itri i trzech wypożyczonych z innych klubów. Łącznie ze sztabem i dopingującymi rodzicami, włoska delegacja liczyła sobie 36 osób, w tym Andrea Di Biase, dumny ojciec dwóch młodych koszykarzy i wiceburmistrz miasta. W drugą stronę Włosi wrócą z pucharem za zwycięstwo w ALBA Cup i... rowerem, który przyznano Stefano Saccoccii w ramach nagrody dla MVP turnieju.

- Śląsk ma w swojej drużynie kilku naprawdę ciekawych zawodników i widać gołym okiem drzemiący w nich potencjał - chwalił swoich przeciwników Andreas Wachinger, szkoleniowiec Alby Berlin, z którą Śląsk współpracę nawiązał dopiero niedawno, ale już szykuje się do wycieczki do stolicy Niemiec. - Specyfika młodzieżowej koszykówki jest niestety taka, że największa przewagę mają zawodnicy wysocy. Jestem jednak pewien, że ci niżsi kiedyś dogonią swoich kolegów - dodaje Niemiec w kontekście drugiej, młodszej drużyny, którą wystawił Śląsk. Przyznał także, że w pewnym stopniu się zawiódł, że jego drużyna nie zawsze mierzyła się z przeciwnikami w swoim wieku.

Drugie miejsce na podium ALBA Cup zajęli gospodarze. Pierwsza drużyna rocznika u-13 Exact Systems Śląska Wrocław przegrała tylko z Włochami (wynikiem 47:62) i na tle europejskich europejskich rywali prezentowała się co najmniej przyzwoicie. Najbardziej wyróżnił się Daniel Odunayo, wybrany najlepszym zawodnikiem Trójkolorowych. Młody zawodnik nigeryjskiego pochodzenia w każdym ze spotkań był głównym motorem napędowym wrocławian. - Daniel jest bardzo dobrym zawodnikiem, jak na swój wiek nawet świetnym - mówi z dumą Piotr Portas, trener WKS-u. - Stale monitorujemy jego rozwój i pokładamy w nim wielkie nadzieje - dodaje. Śląsk chucha i dmucha na swoją młodą gwiazdę. W ostatnim meczu, przeciwko Albie Berlin Odunayo, po starciu z jednym z Niemców, znieśli z boiska ratownicy, jednak jak zapewnia Piotras - nic poważnego mu się nie stało.

- Chłopcy są utalentowani i na tle innych drużyn wyglądają dobrze, co potwierdzają także trenerzy innych drużyn - mówi zadowolony z występu swoich podopiecznych Portas. - Tworzą bardzo zgraną drużynę, chcą trenować i trenują ciężko, a od początku września każdy z nich idzie do Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Warunki do rozwoju zapewniliśmy im świetne, teraz już wszystko w ich rękach - z pełnym przekonaniem dodaje.

Podczas ceremonii zamknięciaALBA Cup Medale na szyje młodym koszykarzom zakładała wiceprezydent miasta Wrocław, Renata Granowska. Towarzyszył jej Maciej Zieliński, który w tych murach odbierał niejedną nagrodę, a także prezydent Wojskowego Klubu Sportowego, Janusz Pilch i prezes zarządu ALBA, Krzysztof Gruszczyński.

- W sporcie dużo się nie mówi, więc i ja nie będę dużo mówić - mówiła, podsumowując turniej ALBA Cup przeydent Granowska. - Olbrzymie brawa dla wszystkich uczestników turnieju i jego organizatorów. Ze strony miasta deklaruję pomoc w organizacji i zapewniam, że za rok już będzie nas w tej hali więcej - obiecała.

ALBA Cup

ALBA Berlin (Niemcy) - Neuville En Ferrain (Francja) 73:36

Eisbaren Bremerhaven (Niemcy)- WKS I Śląsk 90:21

WKS II Śląsk - ALBA Berlin 22:93

Eisbaren Bremerhaven - Neuville En Ferrain 32:71

WKS I Śląsk - WKS II Śląsk 66:29