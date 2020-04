Życzenia Wielkanocne 2020 [GOTOWE WIERSZYKI]

Najładniejsze życzenia świąteczne to oczywiście te, które wymyślimy sami. Ale nie każdemu to wychodzi. Dlatego przygotowaliśmy dla was zestaw gotowych życzeń na Wielkanoc. Zobaczcie poniżej, wybierzcie takie, które podobają Wam się najbardziej.

Życzenia Wielkanocne - duży wybór życzeń dla każdego Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. Życzenia wielkanocne składa... ***

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt! Życzenia wielkanocne składa... ***

W te piękne święta, gdy Pan zmartwychwstanie życzę Ci smacznych jajek na śniadanie, żółtego kurczaka, białego zająca i oby te święta trwały beż końca! Życzenia wielkanocne składa... ***

Wielkiej, świątecznej radości,

na stole dóbr obfitości,

jajeczka święconego,

mocno zakrapianego!

Najlepsze życzenia wielkanocne! ***

Dwa kurczaczki się spotkały i pisankę dać nam chciały. Z jajka woda wyleciała, Śmigus-Dyngus obwieszczała. Wesołego Alleluja! ***

W dzień Święta Wielkanocnego życzymy jaja smacznego. Świąt pogodnych i radosnych oraz tchnienia wiosny! Serdeczne życzenia na Wielkanoc od... ***

Wesołego zajączka,

co po stole bryka.

Smacznościami wypełnionymi,

Świątecznego koszyka.

Smacznego jajka,

mokrego dyngusa.

Radości płynącej,

ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil,

spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych ***

Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Wielkanoc określana jest mianem Paschy, Zmartwychwstania Chrystusowego, ale też Zmartwychwstaniem Pańskim lub Paschą Chrystusową. ***

W polskim zwyczaju, w Niedzielę Wielkanocną po porannej rezurekcji rodzina zasiada do uroczystego śniadania wielkanocnego, które rozpoczyna się składaniem życzeń wielkanocnych i dzieleniem się święconką z koszyczka. Na stołach znajdują się jajka, wędliny, wielkanocne baby i mazurki. ***

Pełnych radości, pokoju

Świąt Wielkiej Nocy

oraz wiele pomyślności i sukcesów

Życzy Państwu ***

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą. Życzenia wielkanocne składa... ***

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego "Alleluja".

Najlepsze życzenia od... ***

Beczy w trawie baraneczek nawołując wniebogłosy. Życzę zdrowia i radości Wam z okazji Wielkiej Nocy i Dyngusa mokrutkiego by Wam szczęście dopisało, by rodzinne były święta, by Wam nic nie brakowało. Życzenia wielkanocne składa... ***

Niech zajączek szczodry będzie i z jajeczkiem do Was przybędzie, niech święconka smaczna będzie, a w Dyngusa woda wszędzie. ***

Wszystkiego dobrego, jajka wielkiego, malowanego, zielonej łączki, na której zajączki jedzą makowce i pasą owce. ***

Samych radości, kolorowych jajeczek, białych owieczek, uśmiechu bez liku i bakalii w serniku. Kiełbaski tłuściutkiej i atmosfery milutkiej, życzy... ***

Smacznego jajeczka i kruchego ciasteczka! Wesołego, rodzinnego świętowania i biesiadowania. Pozdrowienia serdeczne-świąteczne! Smacznego jajeczka Wielkanocnego, dużego zająca czekoladowego, zdrowia niezawodnego, wielu radości i przez całe Święta samej wesołości. Życzenia wielkanocne składa... ***

Śnieg nam wszystkim popsuł szyki, przykrył jajka i koszyki a kurczaczkom zmarzły nóżki, więc się tulą do rzeżuszki, lecz choć śnieg nam pada w święta i pogoda taka wstrętna my święconym się dzielimy i radości wszem życzymy. ***

Szczere życzenia, radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego oraz mokrego Dyngusa przesyła… ***

Z okazji świąt Wielkanocnych składam najserdeczniejsze życzenia smacznego jajka oraz obfitego Lanego Poniedziałku. Życzenia wielkanocne składa... ***

Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzę Ci: uśmiechów bez liku przy wielkanocnym stoliku. Przyjaciół wielu, dużo w portfelu, Dyngusa mokrego i czasu radosnego, a przede wszystkim prawdziwych i uczciwych przyjaciół, szczęścia w miłości i spełnien ***

Moc prezentów od zajączka

co koszyczek trzyma w rączkach

Wielu wrażeń, mokrej głowy

w poniedziałek dyngusowy.

Życzę jaja święconego

i wszystkiego najlepszego ***

Wielkanoc nadchodzi,

więc życzyć nie szkodzi:

Wielkiego zająca,

pisanek tysiąca,

Dyngusa mokrego

i wiele dobrego! ***

Życzę Wam, Kochani,

aby te święta wielkanocne

wniosły do Waszych serc

wiosenną radość i świeżość,

pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

Życzenia wielkanocne składa... ***

Życzenia na Wielkanoc: piękne, wesołe, krótkie Życzenia na Wielkanoc [ŻYCZENIA WIELKANOCNE]

- Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego w gronie najbliższych osób ***

Najserdeczniejsze życzenia na zbliżające się święta Wielkiejnocy. Dużo zdrowia, radości, pogody ducha, smacznej święconki i mokrego poniedziałku! ***

Aby Wielkanoc w tym właśnie roku,

nadeszła z dużym sukcesem u Twego boku,

aby życie układało Wam się zdrowo,

zarówno prywatnie jak i zawodowo.

Jak najwięcej chwil radosnych,

Życzenia wielkanocne składa... ***

Smacznego jajeczka i kruchego ciasteczka!

Wesołego, rodzinnego świętowania i biesiadowania.

Pozdrowienia serdeczne - świąteczne! ***

Dziś w dzień Wielkiej Nocy pragnę Ci złożyć życzenia,

dużo pisanek pomalowanych w najskrytsze marzenia,

dużo pysznych wypieków na stole, słodkich niczym mód.

Zajączków hasających po twym ogrodzie wyobraźnie.

Mokrego śmigusa dyngusa,

życzy wam... ***

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek

Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,

Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,

Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej! ***

Alleluja dziś śpiewamy, Bogu cześć i chwałę dajmy, bo zmartwychwstał nasz Zbawiciel, tego świata Odkupiciel. Zdrowia, radości i powodzenia, to są najszczersze moje życzenia. ***

Baranku śnieżno-biały - dokąd bieżysz kudłaczu? I Ty zajączku miły - gdzie się śpieszysz uszaty? Niesiemy upominki, okruch chleba i szynki oraz garść uśmiechu do kurczęcej chaty wkrótce wspólnie z aniołkiem co już zleciał na ląd: zaśpiewamy Wam drodzy Radosnych Świąt! Home office w dresach. Zobacz, jak często trzeba je prać Wideo