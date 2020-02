Zwierzęta uratowane przez Ekostraż czekają na Waszą pomoc [ZDJĘCIA]

Ekostraż to działająca we Wrocławiu organizacja, która podejmuje interwencje w przypadkach znęcania się nad zwierzętami, pomaga zwierzętom dzikim i wolno bytującym, ratuje jeże. W najbliższą niedzielę (9 lutego) w godz. 11-15 w swojej siedzibie przy ul. Miłoszyckiej 67 organizuje Dzień Otwarty. Można przyjść i poznać zwierzęta, które czekają w azylu na domy stałe lub tymczasowe, dowiedzieć się wszystkiego na temat ich adopcji. "Jesteśmy w tragicznej sytuacji - z powodu braku miejsc nie możemy przyjmować kolejnych zwierząt. Jeśli zastanawiasz się nad posiadaniem czworonożnego przyjaciela to odwiedź nas! - zachęca Ekostraż. Zobaczcie zwierzaki uratowane ostatnio przez Ekostraż, klikając w galerię zdjęć. UWAGA! NIEKTÓRE ZDJĘCIA SĄ DRASTYCZNE!