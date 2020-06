ZUS przypomina: Nie złożysz dokumentów, nie dostaniesz zwolnienia ze składek

-Złożenie dokumentów rozliczeniowych za każdy miesiąc to podstawa do tego żeby zostać zwolnionym z zapłacenia składek – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Niestety niektórzy chyba o tym zapomnieli, więc do tych przedsiębiorców, którzy zwrócili się do nas z wnioskiem o zwolnienie, ale do tej pory nie wysłali swoich dokumentów rozliczeniowych wyślemy przypomnienie – dodaje rzeczniczka.

Zapisy Tarczy antykryzysowej umożliwiają przedsiębiorcom złożenie do ZUS wniosku o zwolnienie z opłacania składek za trzy miesiące - od marca do maja 2020 r., a jeżeli korzystają z ulgi na start albo osiągałeś wyższy przychód i niski dochód, to możesz wnioskować o zwolnienie za kwiecień i maj. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można uzyskać w wysokości 100% lub 50% ich łącznej kwoty, w zależności od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na wskazany dzień albo w wysokości składek obliczonych od najniższej podstawy ich wymiaru (w przypadku przedsiębiorców opłacających składki wyłącznie za siebie oraz osób duchownych).