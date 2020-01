Zrywają nawierzchnię na mostach Pomorskich. To początek remontu? [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że zgodnie z podpisaną w 2019 roku umową, modernizację przeprawy w centrum miasta przeprowadzi wrocławska firma Pro-Tra Building za 70 mln zł.

Na trzech mostach będą wymienione płyty żelbetowe, przebudowana zostanie jezdnia i torowisko, powstaną nowe chodniki i ścieżki rowerowe oraz przystanek wiedeński.

Wykonawca ma na przeprowadzenie prac aż trzy lata, co oznacza, że zmodernizowanymi mostami będziemy mogli pojechać dopiero w 2022 r. Na czas remontu mosty będą wyłączone z ruchu kołowego. Objazdy będą poprowadzone ul. Grodzką, przez most Uniwersytecki i ul. Cybulskiego. Kierowcy będą musieli przyzwyczaić się na dłużej do tej organizacji ruchu.

Pierwsze prace na moście Pomorskim nie powodują większych utrudnień w ruchu. Na razie nie ma jeszcze dokładnej daty zamknięcia całe przeprawy dla ruchu.