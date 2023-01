Zrujnowane pałace Dolnego Śląska. Kiedyś były perełkami regionu

Najpiękniejsze pałace i zamki Dolnego Śląska

Pałace i zamki Dolnego Śląska - zapomniane ruiny

Inne miały mniej szczęścia i wiele wskazuje na to, że ich los nie ma szans się poprawić. To najczęściej zabytki, które po wojnie zostały rozkradzione, a później stały się własnością PGR-ów (Państwowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Rolnej). Często pełniły funkcję szkoły lub dawały schronienie okolicznym mieszkańcom, a po upadku PRL-u trafiały w prywatne ręce lub zaczęły stanowić własność gminy. Wśród nich znajdują się. m.in.:

Pałac w Żarskiej Wsi koło Zgorzelca. Zmarnowany potencjał

Dwór w Żarskiej Wsi nieopodal Zgorzelca został wybudowany w 1740 roku i przez dziesięciolecia zamieszkiwali go wysoko urodzeni Niemcy, m.in. rodzina Krügera i Brasego oraz ród Schäffer. Nie byli właścicielami pałacu, ale nim zarządzali. W ciągu kilku wieków pałac wraz z przyległymi budynkami był chlubą okolicy. Wokół niego zbudowano zabytkowy park oraz przypałacowy staw. Po zakończeniu drugiej wojny światowej majątek przeszedł w ręce PGR-u. Do dziś nie wiadomo, co stało się z unikatowymi zbiorami rzeźb i średniowiecznymi obrazami, które przechowywano w pałacu. Nieznane są również losy 17 tys. ukrytych tu książek z Biblioteki Milicha w Görlitz. Do końca 1989 roku rozległe włości zamieszkiwali pracownicy PGR-u, którzy w dużej mierze przyczynili się do powolnej agonii dawnego pałacu. Na początku lat 90. obiekt wykupił prywatny przedsiębiorca i od tego czasu pałac... niszczeje.