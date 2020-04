Zrobią ci test na koronawirusa bez wychodzenia z samochodu (SZCZEGÓŁY)

Pierwszym krokiem do przeprowadzenia badania jest pobranie wymazu: materiału komórkowego z nosogardzieli na patyczek zakończony watą lub jałową bawełną. Następnie taka próbka przewożona jest do laboratorium, gdzie po wykonaniu odpowiedniej procedury okazuje się, czy zawiera ona koronawirusa czy nie.

Pierwszy taki punkt ruszy dzisiaj w Wołowie. Podobne komercyjne punkty działają już w Warszawie, Poznaniu i Łodzi. Badanie kosztuje prawie 600 złotych. Z usług punktu w Wołowie będą mogły skorzystać tylko osoby skierowane przez sanepid. Ten nowy punkt to wciąż za mało, bo w kolejce do badania na koronawirusa czeka się na Dolnym Śląsku nawet tydzień.

Moce przerobowe polskich laboratoriów wciąż nie są wykorzystane w pełni, mimo to ludzie czekają długo na pobranie wymazu. Na powolne działanie całego systemu może mieć wpływ mała liczba karetek do pobierania wymazów. Jeszcze na przełomie marca i kwietnia oczekujący na pobranie wymazu we Wrocławiu byli informowani przez sanepid, że miasto obsługują tylko dwie karetki.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki informuje, że obecnie na cały Dolny Śląsk jest to 6 zespołów wymazowych, czyli właśnie karetek z obsługą do pobierania próbek. We Wrocławiu do podejrzanych jeżdżą trzy takie zespoły. W Bolesławcu - dwa i jedna w Górze.

Te sześć zespołów musi obsłużyć wszystkich skierowanych do badania. Zapotrzebowanie jest ogromne, więc i kolejka długa. W połowie kwietnia czekało w niej ponad 700 osób.