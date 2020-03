Zrób sobie w domu teatr razem z Wrocławskim Teatrem Lalek (SZCZEGÓŁY)

Wrocławski Teatr Lalek wyszedł ze świetną inicjatywą dla dzieci i ich rodziców.

"Wiemy, że w tym trudnym czasie, kiedy szkoły i instytucje kultury są zamknięte, wielu z Was musi zapewnić swoim dzieciom opiekę, naukę i rozrywkę samodzielnie. Bardzo chcielibyśmy Wam w tym pomóc, podsuwając pomysły na twórcze spędzanie czasu. Zaglądajcie na naszą stronę – każdego dnia znajdziecie tu coś nowego.

Na dobry początek zapraszamy Was do zabawy w teatr… we własnych domach.

Od 17. do 25.03 będziemy udostępniać Wam na naszej stronie internetowej oraz Facebook`u jeden rozdział z książki ZRÓB SOBIE TEATR. ZABAWY DOMOWE, wydanej przez nas w 2016 r. z okazji jubileuszu 70-lecia Wrocławskiego Teatru Lalek, a napisanej przez Katarzynę Krajewską

ZRÓB SOBIE TEATR znajdziecie na:

Naszej stronie: www.teatrlalek.wroclaw.pl

Facebook`u: www.facebook.com/Wroclawski.Teatr.Lalek

ZRÓB SOBIE TEATR to trochę notatnik teatralny, trochę zeszyt ćwiczeń, a trochę – przewodnik po teatrze. Możecie w nim pisać, rysować, wklejać do niego różne rzeczy, wycinać, gnieść i zaginać strony – niczego przy tym nie niszcząc, a wręcz przeciwnie: tworząc zupełnie nową jakość.