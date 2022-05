Każdy z kierowców choć raz, rano lub popołudniu denerwował się we wrocławskich korkach. Tym niezadowolonym, którzy przy okazji chcą w niedalekiej przyszłości zadbać o formę, proponujemy przegląd ofert na sprzedaż małych rowerów i elektrycznych hulajnóg we Wrocławiu. Zobacz jakie rowery i hulajnogi możesz kupić po sąsiedzku do półtora tysiąca we Wrocławiu. Przesuwaj oferty klikając w strzałki, za pomocą klawiszy lub gestów

Pexels