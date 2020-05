Zostań Miss Dolnego Śląska. Zgłoś się! (SZCZEGÓŁY)

Tradycją konkursów regionalnych w ramach Miss Polski było, że regionalne Miss znaliśmy do końca maja każdego roku. Wydarzenia w Polsce i na świecie związane z pandemią koronawirusa zmusiły nas do zmiany planów organizacji konkursu, co spowodowało że nowe Miss i Miss Nastolatek Dolnego Śląska poznamy po zbliżających się wakacjach.

- Tydzień przed zakończeniem przyjmowania zgłoszeń odnotowaliśmy ponad 700 zgłoszeń kandydatek do tytułu najpiękniejszej Dolnoślązaczki 2020 roku. W związku ze zmianą harmonogramu konkursu wszystkie kandydatki zainteresowane udziałem mogą jeszcze do końca maja wysłać swoje zgłoszenie - informują organizatorzy.

Aby wziąć udział w konkursie kandydatki do tytułu najpiękniejszej mieszkanki naszego regionu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie http://missdolnegoslaska.pl/zostan-miss/.

Wymagania dla kandydatek:

- wiek 14 do 18 lat (roczniki 2002-2006) - do tytułu Miss Nastolatek

- wiek 19 do 27 lat (roczniki 1993-2001) - do tytułu Miss

- wzrost +167 cm

- stan cywilny panna

- obywatelstwo polskie