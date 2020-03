Zostań EKO Influencerem i zgarnij atrakcyjne nagrody!

W tym roku zadanie konkursowe różni się w zależności od kategorii wiekowej uczestników konkursu. Uczniowie klas I-IV mają za zadanie przygotować plakat promujący prawidłową segregację odpadów lub ich powtórne wykorzystanie. Praca ma charakter indywidualny. Uczniowie klas V-VIII mierzą się z realizacją filmu o tej samej tematyce. Mogą pracować indywidualnie lub w zespołach składających się maksymalnie z trzech osób. Konkursowe filmy powinny mieć długość od 15 do 25 sekund, być zapisane w formacie .mov, .avi lub mp4 i ważyć nie więcej niż 25 MB.

Pracę należy zgłosić poprzez formularz konkursowy dostępny na stronie: fbserwis.pl/EkoKonkurs.

Przed przystąpieniem do konkursu, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dostępnym na stronie www.fbserwis.pl/EkoKonkurs.

O wyborze zwycięzców zdecyduje komisja konkursowa oraz internauci. Wszystkie zgłoszone prace konkursowe, już 30 marca 2020r., zostaną umieszczone na platformie do głosowania na stronie fbserwiskonkurs.pl. Zapraszamy do oddawania głosów!

Na laureatów czekają wartościowe nagrody – tablety, słuchawki oraz plecaki. Nauczyciele, pod opieką których pracowali zwycięzcy, otrzymają kartę prezentową Empik o wartości 300 zł, a szkoły, do których uczęszczają autorzy prac, które zajmą I. miejsca, otrzymają aparaty fotograficzne. Dodatkowo, wybrane prace zostaną użyte w eko-kampanii reklamowej realizowanej na przystankach wrocławskiej komunikacji miejskiej oraz na Facebooku.

Zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie, rodziców i nauczycieli do wspierania uczestników przy realizacji zadań konkursowych, a wszystkich wrocławian do śledzenia przebiegu konkursu i udziału w głosowaniu. Bądźmy EKO dla Wrocławia!

WAŻNE DATY

Prace konkursowe można zgłaszać do 22 marca 2020 r. do godz. 24:00.

Głosowanie odbędzie się w dniach 30 marca - 14 kwietnia 2020 r.

Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się na uroczystej gali 7 maja 2020 r. we Wrocławiu.

Osoba kontaktowa: Eliza Wieczorek, redakcja@fbserwis.pl