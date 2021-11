Żółte niebo na wschód od Wrocławia. Co tak świeci po zmroku? ZOBACZ MEMY sz,r

Nie brakuje osób, które długo się zastanawiają "co się tak świeci" nad Siechnicami? Oczywiście chodzi o szklarnie Citroneksu w Siechnicach, gdzie hodowane są pomidory. Po rozbudowie zajmują one 40 ha. A zimą po zmroku pojawia się nad nimi charakterystyczna łuna. Zrobiła się ona na tyle popularna, że powstają na jej temat... memy. Jest też wdzięcznym tematem do fotografowania przez mieszkańców.