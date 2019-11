Oto Carponizer 2020. Różne kalendarze widzieliśmy: z modelkami i trumnami, kotkami, pieskami, półnagimi strażakami. Ale takiego "cudeńka" nasze oczy nie widziały. Zobaczcie!

CARPONIZER 2020 - KALENDARZ KARPIOWY

Skąpo ubrane lub nagie modelki i karpie. Ale jakie! Potężne, przerośnięte ryby, które znalazły się w objęciach (i nie tylko!) modelek zanurzonych w rybnym stawie...







„Kultowy kalendarz na 2020 rok! Kalendarz jest prawdziwym „obowiązkowym” dla każdego zapalonego wędkarza i miłośnika ryb” - zachęca wydawca w opisie na platformie amazon.de, gdzie można go kupić za 18,63 euro. Co więcej, według wydawcy „estetyczne i artystyczne zdjęcia modelek nadadzą namiotowi rybackiemu szczególnego uroku”.



No cóż, o kalendarzu zrobił się głośno w wielu krajach. Zarówno media, jak i specjaliści od fotografii, nie podzielają zachwytu autorów. „Dziwny” to najłagodniejsze określenie. A zarzuty odnoszą się zarówno do jakości zdjęć, jak i samych kompozycji oraz… wielkości przerośniętych ryb.



Co ciekawe, w mediach pojawiła się informacja, że potężne ryby to doskonale znane nam karpie z Milicza. Jak się jednak okazuje, sesja powstała na stawach w Bretanii we Francji.





