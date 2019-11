Zobaczcie zdjęcia ze ślubowania kadetów z "Husarza" we Wrocławiu

To było pierwsze tak huczne ślubowanie uczniów klas pierwszych z Głównej Wojskowej Szkoły Średniej Husarz we Wrocławiu, ale jak zapowiadają nauczyciele, na pewno nie ostatnie.

Rok szkolny rozpoczął się we wrześniu, młodzież uczęszcza do Głównej Wojskowej Szkoły Średniej Husarz we Wrocławiu już od przeszło dwóch miesięcy. Jednak aby wszystko udało się, jak należy z uroczystym ślubowaniem, trzeba było poczekać aż do teraz.