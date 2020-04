Zobaczcie wyjątkowy film. W rolach głównych więźniowie z Wrocławia

Prezentacja filmu może stać się jedyną okazją doświadczenia teatru w murach więzienia bez wcześniejszej konieczności rejestracji, przesłania danych osobowych oraz odbycia obowiązkowej kontroli osobistej. To swoista próba zaangażowania widza i skonfrontowania go z tym, co pozostaje w nim uśpione. To wewnętrzny, a zarazem symboliczny głos tego, co uwięzione, spychane przez nas niejednokrotnie w najgłębsze zakamarki naszego życia duchowego. Wreszcie – to sam teatr w sytuacji uwięzienia.