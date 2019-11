Zobacz zdjęcia z tragicznego wypadku na S5. Bariera przebiła auto na wylot

Samochód wbił się tutaj w barierę energochłonną - stalowa szyna przeszyła auto na wylot. Do wypadku doszło na jezdni w stronę Wrocławia, ale droga była zablokowana w obu kierunkach, żeby mógł wylądować śmigłowiec ratunkowy. Obecnie ruch jest utrudniony.

Na drodze S5 w okolicach węzła Kryniczno na wysokości Ligoty Pięknej przed godz. 14 doszło do wypadku. 13 km przed Wrocławiem zderzyły się 2 samochody osobowe – volkswagen i renault. W wyniku wypadku vw golf uderzył w bariery energochłonne i w słup znaku drogowego. Podczas zderzenia bariery energochłonne wyrywały się ze słupków, do których są przymocowane. Kierowca może mówić o ogromnym szczęściu: jedna wyrywanych z barier wbiła się w auto i przeszła przez całą kabinę samochodu po długości na wylot.

Do rannego kierowcy golfa lądował helikopter LPR. Zakleszczonego w samochodzie musieli wyciągać strażacy. Po poszkodowanego, który pozostawał przytomny, przyleciał śmigłowiec ratunkowy. Ranny został przetransportowany do szpitala we Wrocławiu. W miejscu wypadku ruch jest już odblokowany, chociaż odbywa się jednym pasem. Na miejscu jest policja, która ustala dokładne okoliczności wypadku.