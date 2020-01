Zobacz zdjęcia z groźnego wypadku pod Wrocławiem. Trzy osoby ranne (ZDJĘCIA)

Doszło do niego na odcinku trasy pomiędzy Kiełczówkiem i Dobrzykowicami. Po zderzeniu czterech samochodów, trzy rozbite auta zablokowały drogę, jeden wylądował w głębokim rowie z wodą. Łącznie obrażenia odniosły trzy osoby.

W wypadku brały udział auta marki Citroen, Skoda, Kia i Opel. Uczestnicy wypadku sami nie do końca potrafią precyzyjnie określić jego przebieg. Wiadomo m.in. że doszło do czołowego zderzenia na wąskiej drodze. Dokładny przebieg i sprawcę ustali teraz policja. Najciężej ranna została kobieta jadąca citroenem, to jej auto wylądowało w rowie z wodą.