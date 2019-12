Tą linią kolejową już za rok (początek 2021 roku) mają jeździć składy łączące aglomerację wrocławską przez Sobótkę ze Świdnicą. Przeczytajcie więcej szczegółów i zobaczcie zdjęcia

Od połowy 2019 (w czerwcu podpisano umowę) trwają już prace przy odnawianiu tego szlaku kolejowego, którym przed laty jeździły pociągi. Trwa demontaż starych torów, czyszczenie nasypu kolejowego z chaszczy, które narosły przez lata, robienie nowych przepustów i mostków. Na razie praca wre między Sobótką a Świdnicą.



W okolicach Świdnicy układane są już pierwsze nowe tory. Pod Sobótką (zdjęcia w galerii były robione na odcinku Sobótka - Strzelce) powstają nowe przeprawy, tory pojawią się tutaj już w 2020 roku. W przyszłym roku budowlańcy mają również wejść na odcinek z Wrocławia do Sobótki, który na razie czeka na swoją kolej. Wszystko po to, byśmy mogli w 2021 roku pojechać bezpośrednio z Wrocławia przez Sobótkę do Świdnicy (po drodze 14 przystanków) w czasie około 60 minut.



Ma to być alternatywa dla połączenia drogowego dla mieszkańców Świdnicy czy Sobótki, a także świetny dojazd do centrum Wrocławia dla mieszkających w bezpośredniej bliskości Wrocławia - np. w gminie Kobierzyce czy już w samym mieście na osiedlach Partynice czy Ołtaszyn. Zobaczcie co się dzieje na budowie tej linii kolejowej i jak przebiegają prace warte około 200 mln złotych.



