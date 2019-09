Zobacz wyniki i zdjęcia z 37. PKO Wrocław Maraton. Oto biegacze na półmetku i przed finiszem

WYNIKI 200 najlepszych uczestników 37. PKO WROCŁAW MARATON

1 [KEN] KYEVA Cosmas Mutuku (10) 1985 M30 - 1 02:13:32

2 [KEN] TUEI Hosea Kiplagat (16) Individual 1987 M30 - 2 02:21:25

3 [KEN] NGENO Isaac Kimutai (12) Individual 1983 M30 - 3 02:22:28

4 [KEN] KIBIRE Moses Kipruto (13) Individual 1981 M30 - 4 02:24:53

5 [POL] DĄBROWSKI Przemysław (5) Agro-metal Ostrołęka Decathlon 1989 M30 - 5 02:28:32

6 [POL] GRONOSTAJ Grzegorz (44) Opera Software #wrocławskie Iten 1974 M40 - 1 02:35:00

7 [POL] CZARNECKI Rafał (79) Czarnecki Run Team 1979 M40 - 2 02:42:16

8 [POL] KLISZ Tomasz (1844) Hit The Trail Tomasz Klisz Running Team 1981 M30 - 6 02:42:47

9 [HUN] SZABO Tunde (6) 1989 K30 - 1 02:43:17

10 [KEN] KIMUTAI Hellen Jepkosgei (11) Individual 1982 K30 - 2 02:44:58

11 [KEN] BIWOTT Gladys Jepkurui (14) Individual 1985 K30 - 3 02:45:00

12 [POL] KICZIŃSKI Bartosz (461) Drużyna Szpiku 1984 M30 - 7 02:45:27

13 [POL] MAZURKIEWICZ Dawid (604) 1990 M20 - 1 02:45:44

14 [POL] JEDWABNY Piotr (420) 1987 M30 - 8 02:46:12

15 [POL] PELC Paweł (3169) Lomag Software 1978 M40 - 3 02:46:41

16 [POL] BASA Przemysław (2864) Krs Tkkf Jastzrąb Ruda Śląska 1973 M40 - 4 02:46:53

17 [POL] SZYMAŃSKI Sylwester (98) Ulks Barwice 1973 M40 - 5 02:48:28

18 [POL] GOLBA Katarzyna (9) 1989 K30 - 4 02:48:41

19 [UKR] MAKOVSKYI Maksym (590) 1993 M20 - 2 02:49:43

20 [POL] WACHLA Rafał (2405) Toursport Running Team 1976 M40 - 6 02:50:06

21 [POL] SYCHOWICZ Daniel (1947) Grazia Running 1979 M40 - 7 02:50:21

22 [POL] MIROWSKI Sławomir (3475) Wkb Piast Wrocław 1979 M40 - 8 02:51:20

23 [POL] SICIARZ Marcin (786) Biuro Rachunkowe Liber Oława 1978 M40 - 9 02:51:23

24 [POL] PODEDWORNY Wiktor (722) 1984 M30 - 9 02:52:15

25 [POL] DOBROWOLSKI Jan (2694) Earlymath. Pl 1987 M30 - 10 02:53:01

26 [POL] KOPIEC Przemysław (489) 1990 M20 - 3 02:53:23

27 [POL] WAWRZYNKIEWICZ Jarosław (930) Runner` S Power Śrem 1977 M40 - 10 02:53:34

28 [POL] JACKOWIAK Szymon (2904) Runner`s Power 1980 M30 - 11 02:54:48

29 [POL] KOCIOŁOWICZ Piotr (476) Biegam W Górach Bardzkich 1981 M30 - 12 02:55:03

30 [POL] POLNY Daniel (3262) Pass Running Team 1970 M40 - 11 02:55:47

31 [POL] BANASZEWSKI Adam (3784) Ipa Region Wrocław 1974 M40 - 12 02:56:54

32 [POL] MICHALAK Jakub (611) Mks Siechnice 1986 M30 - 13 02:57:17

33 [POL] MALCZEWSKI Daniel (1122) 10 Brygada Logistyczna 1987 M30 - 14 02:57:45

34 [POL] SZULOWSKI Tomasz (46) Wanda Panfil Team 1979 M40 - 13 02:57:52

35 [POL] LIŚKIEWICZ Roman (564) Warmińsko-mazurski Oddział Straży Granicznej W Kętrzynie 1969 M50 - 1 02:57:59

36 [POL] POTOCKI Konrad (733) Antonina Albin Kamień Węgielny 1989 M30 - 15 02:58:05

37 [POL] JAGIELSKI Jerzy (1629) Jks Salamandra 1984 M30 - 16 02:58:12

38 [GER] BRAND Mario (3573) Hq Mnc Ne Sczcecin 1980 M30 - 17 02:58:17

39 [POL] WCISŁO Grzegorz (3973) Pro-run Wrocław 1982 M30 - 18 02:58:17

40 [POL] ZASĘPA Sebastian (1386) Team Zabieganedni 1979 M40 - 14 02:58:24

41 [POL] MICHALIK Tomasz (3275) 1974 M40 - 15 02:58:25

42 [POL] WOLSKI Konrad (811) 1990 M20 - 4 02:58:36

43 [POL] NOWICZ Konrad (660) 1987 M30 - 19 02:58:37

44 [POL] LUBIENIECKI Maciej (3947) Lacho Team 1979 M40 - 16 02:58:44

45 [POL] KRAJDA Mateusz (2555) Bieging Team Zelów 1992 M20 - 5 02:58:49

46 [POL] LEMKO Robert (3534) 1974 M40 - 17 03:00:07

47 [POL] MOGIELSKI Mariusz (2068) Active Team Łopuszno 1973 M40 - 18 03:00:31

48 [POL] SZKODZIŃSKI Tomasz (841) 1980 M30 - 20 03:00:34

49 [POL] MAKOWIECKI Damian (3383) Wściekłe Dziki 1995 M20 - 6 03:01:04

50 [POL] CZERSKI Marian (3727) Wkb Piast Wrocław 1957 M60 - 1 03:01:15

51 [POL] SMURZYŃSKI Piotr (3045) 1980 M30 - 21 03:01:18

52 [POL] PISAREK Maciej (717) 1978 M40 - 19 03:01:29

53 [POL] KUPCZYK Sławomir (2865) 1982 M30 - 22 03:01:47

54 [POL] PIECHOWICZ Marcin (703) Wkb Piast Wrocław 1984 M30 - 23 03:01:56

55 [POL] MAŹNIEWSKI Grzegorz (2642) Średzcy Biegacze 1984 M30 - 24 03:02:20

56 [POL] CZARNECKA Lidia (85) Czarnecki Run Team 1985 K30 - 5 03:02:41

57 [POL] KĘDZIERSKI Dawid (3219) 2001 M20 - 7 03:02:47

58 [ESP] DANIELEWICZ Andrzej (3388) Running Is Better Than Sex 1980 M30 - 25 03:03:04

59 [POL] WYBRANIEC Michał (2059) 1976 M40 - 20 03:03:37

60 [POL] KASZUBIAK Konrad (3777) Kaszubiak Team 1983 M30 - 26 03:04:05

61 [LTU] JUNDA Edvard (433) Sky10 1973 M40 - 21 03:04:15

62 [POL] PRATKOWIECKI Wojciech (1919) Opera Software 1996 M20 - 8 03:04:17

63 [POL] KUPIŃSKI Cezary (6000) Mks Siechnice 1968 M50 - 2 03:04:26

64 [POL] STASZAK Sławomir (1476) 1986 M30 - 27 03:04:35

65 [POL] CIESIELSKI Maciej (3166) #1512wingedhearts 1994 M20 - 9 03:04:40

66 [POL] BARTOSIK Marek (1570) Beauty Sport 1976 M40 - 22 03:06:29

67 [GER] DE PREST Mathias (307) Lg Mauerweg Berlin E. V. 1978 M40 - 23 03:06:49

68 [POL] SOMINKA Paweł (808) Bałtyk-trans-spedition 1981 M30 - 28 03:07:40

69 [POL] KOHUT Dariusz (3743) Km Psp Przemyśl 1972 M40 - 24 03:07:50

70 [POL] ZINKO Tomasz (3991) Zajrzyj Na Fb-> 3maj_tempo 1989 M30 - 29 03:08:04

71 [POL] SZCZYGIEŁ Bartłomiej (2285) 1990 M20 - 10 03:08:06

72 [UKR] CHUGAY Nazariy (2769) 1996 M20 - 11 03:08:25

73 [POL] GOSZTYŁA Mariusz (3952) 1977 M40 - 25 03:08:26

74 [POL] KONRAD Marcin (1065) Bracia Team Zawiercie 1982 M30 - 30 03:08:36

75 [POL] PIOTROWSKI Marek (716) 1984 M30 - 31 03:08:43

76 [POL] MIKA Tomasz (3283) 1977 M40 - 26 03:08:53

77 [BLR] KERNAZHYTSKI Andrei (457) 1981 M30 - 32 03:09:10

78 [POL] GŁÓW Tomasz (3247) Kreisel Running Team 1970 M40 - 27 03:09:16

79 [POL] JĘDRZEJKO Dominik (428) Biegam Sobie 1984 M30 - 33 03:09:24

80 [POL] URBANOWSKI Wojciech (2715) Insert Team 1983 M30 - 34 03:09:29

81 [POL] WIERTEK Henryk (896) Wiertkiteam 1981 M30 - 35 03:09:37

82 [POL] MARCOL Sebastian (1027) Aktywni Lyski 1988 M30 - 36 03:09:42

83 [POL] SUCHAN Michał (2532) Podwawelskie Ksc 1985 M30 - 37 03:09:54

84 [POL] USOWSKI Andrzej (3422) On-sight 1984 M30 - 38 03:10:23

85 [POL] MACKOJĆ Krzysztof (1007) El-mackojć 1973 M40 - 28 03:10:29

86 [POL] SZAFRANIEC Tomasz (2748) 1974 M40 - 29 03:10:40

87 [POL] FALKENBERG Ludwik (1082) Krapkowice Biega 1976 M40 - 30 03:10:41

88 [POL] BURYŁO Krzysztof (3730) Oborygeni 1992 M20 - 12 03:11:10

89 [POL] GOŹDZIK Michał (366) K-runners 1990 M20 - 13 03:11:16

90 [POL] RAJCA Daniel (2534) Wkurw_team 1990 M20 - 14 03:11:28

91 [POL] GRYNIEWICZ Jarosław (3525) 1975 M40 - 31 03:11:40

92 [POL] JASION Robert (1924) Only You 1991 M20 - 15 03:11:49

93 [POL] WRÓBEL Adrian (3099) Biegnę Dla Adasia 1991 M20 - 16 03:11:51

94 [GER] BORG Norbert (2278) Hq Mnc Ne 1980 M30 - 39 03:12:10

95 [POL] BORKOWSKI Tomasz (3141) Volvo Polska 1974 M40 - 32 03:12:16

96 [POL] RUDY Jacek (1916) Mks Siechnice 1980 M30 - 40 03:12:18

97 [POL] BIELAWA Marcin (2871) 1982 M30 - 41 03:12:32

98 [POL] KŁOSOWICZ Leszek (2537) 1985 M30 - 42 03:12:34

99 [CMR] NOUSSI Bonaventure (3186) Fujitsu Running Team 1982 M30 - 43 03:12:53

100 [POL] URBANSKI Pawel (3206) 1990 M20 - 17 03:12:53

101 [POL] WALEŃSKI Tomasz (2628) 1974 M40 - 33 03:13:02

102 [POL] ZAWADZKI Andrzej (3426) Mks Siechnice 1983 M30 - 44 03:13:03

103 [POL] PODWÓRNY Jan (1068) Trenujznami. Pl 1971 M40 - 34 03:13:22

104 [POL] KILJAN Mariusz (931) Kb Mckis Jaworzno 1979 M40 - 35 03:13:31

105 [POL] TOKARSKI Tomasz (3188) Tmteam 1987 M30 - 45 03:13:39

106 [POL] PRĘCIKOWSKI Mateusz (739) 1993 M20 - 18 03:13:48

107 [POL] SKRZYPCZAK Maciej (2204) Runner` S Power Śrem 1979 M40 - 36 03:13:48

108 [POL] FILICIAK Michał (3540) Caffettiera 1984 M30 - 46 03:14:01

109 [POL] GENDZIERSKI Pawel (1742) Gps 1981 M30 - 47 03:14:08

110 [POL] SAPIKOWSKI Mariusz (3049) Rozbiegany Goleniów 1975 M40 - 37 03:14:10

111 [POL] PIOTRKOWSKI Adam (2432) 1982 M30 - 48 03:14:12

112 [POL] NOWOSIELSKI Marek (3420) Biegam Dla Marcinka 1955 M60 - 2 03:14:15

113 [POL] URBANIAK Daniel (1328) 1979 M40 - 38 03:14:17

114 [POL] GEMBALSKI Mirosław (1096) Lucky Luki 1969 M50 - 3 03:14:19

115 [POL] HNATIUK Michał (391) Night Runners Rate My Trail 1989 M30 - 49 03:14:29

116 [POL] ZYGUŁA Piotr (3698) Dcwrp 1978 M40 - 39 03:14:36

117 [POL] MARCINKOWSKI Mirosław (1463) Biegnę Żeby Bartek Mógł Biegać 1970 M40 - 40 03:14:37

118 [POL] BOREK Jakub (2974) Barlinecki Kenijczyk 1990 M20 - 19 03:14:40

119 [POL] LOTKA Michał (567) 1976 M40 - 41 03:14:44

120 [POL] STRUMNIK Sebastian (1730) Rozbiegamy Nowy Dwór 1984 M30 - 50 03:14:48

121 [POL] NOWAKOWSKI Tomasz (1009) Ptt Delta 1978 M40 - 42 03:14:49

122 [POL] BARTULA Piotr (2162) Chciałem Se Pobiegać 1974 M40 - 43 03:14:59

123 [POL] AGACIŃŚKI Dominik (202) Brak 1983 M30 - 51 03:15:02

124 [POL] BUŁACH Marek (3521) Komenda Miejska Policji W Białymstoku 1978 M40 - 44 03:15:04

125 [POL] WIATR Sylwia (894) 1987 K30 - 6 03:15:12

126 [POL] STROJWĄS Łukasz (822) Wabco Runners 1979 M40 - 45 03:15:15

127 [POL] ZAWODNIK Anonimowy (3936) Zlb Złotoryja 1966 M50 - 4 03:15:19

128 [POL] KULCZYK Marcin (532) Bigyellowfoot Adventure 1977 M40 - 46 03:15:23

129 [POL] BERGAŃSKI Michał (3979) Brygada Beskidów 1985 M30 - 52 03:15:23

130 [POL] WUJDA Mirosław (2531) Erni Rulez 1975 M40 - 47 03:15:37

131 [POL] SOLAREWICZ Tomasz (3234) Latający Cyrk Monty Pythona 1979 M40 - 48 03:15:49

132 [ENG] PABIS Marek (2320) 1978 M40 - 49 03:15:49

133 [LTU] ANDRONIK Vadim (205) Top Exchange 1974 M40 - 50 03:15:57

134 [POL] POPEK Damian (3669) Saint-gobain Squad 1972 M40 - 51 03:16:21

135 [POL] CZAJA Adrian (2381) Msport Team Lubin 1983 M30 - 53 03:16:25

136 [POL] KARGOL Piotr (1168) Kb Szerszeń Oleśnica 1975 M40 - 52 03:16:32

137 [POL] SUKIENNIK Łukasz (827) 1991 M20 - 20 03:16:38

138 [POL] KRAWCZYK Jacek (517) Spot Pszczyna 1973 M40 - 53 03:16:42

139 [POL] PROTASIEWICZ Łukasz (638) Morsy Ośno Lubuskie 1982 M30 - 54 03:17:00

140 [POL] SIENKIEWICZ Wojciech (2614) Orange Polska 1973 M40 - 54 03:17:01

141 [POL] JAROSZ Piotr (1432) Hart Runners Częstochowa 1982 M30 - 55 03:17:17

142 [POL] WOJDANOWSKI Jan (2886) Jelcz Triathlon Project 1962 M50 - 5 03:17:21

143 [POL] BASZAK Marcin (3479) Sratatata 1979 M40 - 55 03:17:25

144 [POL] KUBISZ Mateusz (1840) Kołobrzeski Klub Morsów 1988 M30 - 56 03:17:27

145 [POL] LEWANDOWSKI Sebastian (1942) Stargard Ja Się Nie Ścigam 1988 M30 - 57 03:17:35

146 [POL] LISOWSKI Tomasz (1657) Maraton Miłości. 1986 M30 - 58 03:17:39

147 [POL] MIEDZIŃSKI Michał (1045) Jks Salamandra 1984 M30 - 59 03:17:46

148 [POL] ZIĘBA Robert (2472) Andrzej Tokarz Group 1985 M30 - 60 03:17:47

149 [POL] HASS-KALITA Joanna (2064) 1975 K40 - 1 03:17:52

150 [POL] BĄK Artur (228) Klub Biegowy Tsk Orzeł Osiek 1991 M20 - 21 03:17:58

151 [POL] TEREDA Andrzej (2072) 1982 M30 - 61 03:17:59

152 [POL] ORDOŃ Łukasz (983) Mks Siechnice 1979 M40 - 56 03:18:02

153 [BLR] FETSIUKOU Aliaksei (1010) Wkb Piast Wrocław 1992 M20 - 22 03:18:03

154 [POL] MALSKI Tomasz (2866) 1991 M20 - 23 03:18:07

155 [POL] IWAN Marek (404) 1977 M40 - 57 03:18:08

156 [POL] ŻMIJAN Artur (954) Sudeckie Wycieczki Biegowe 1971 M40 - 58 03:18:15

157 [SVK] ŠČIBRAN Miroslav (2734) Škp Čadca 1977 M40 - 59 03:18:46

158 [POL] KLIMA Adam (466) Runhogs Tychy 1990 M20 - 24 03:18:50

159 [POL] ŁUKASZEWSKI Andrzej (3481) 1967 M50 - 6 03:18:51

160 [POL] HYS Damian (1218) 1975 M40 - 60 03:18:54

161 [POL] WOJTANOWSKA Paulina (3200) Pasja Chrzanka Running Team 1989 K30 - 7 03:19:04

162 [POL] WÓJCIK Michał (3474) Voestalpine 1986 M30 - 62 03:19:07

163 [POL] ŁYCZKOWSKI Kamil (3309) Windir 1989 M30 - 63 03:19:08

164 [POL] JANKOWSKI Jerzy (2273) Średzcy Biegacze 1971 M40 - 61 03:19:11

165 [BEL] HENDRICKX Erik (389) 1982 M30 - 64 03:19:12

166 [POL] ZAJĄC Grzegorz (2639) 1979 M40 - 62 03:19:17

167 [POL] WOŁOSEWICZ Kamil (2111) 1983 M30 - 65 03:19:27

168 [POL] BAKALARZ Łukasz (217) Tri Team Lubań 1992 M20 - 25 03:19:32

169 [POL] POŁOŃSKI Andrzej (2172) Biegiem Radom! 1966 M50 - 7 03:19:34

170 [POL] PALICKI Mateusz (2631) Akademia Wojsk Lądowych 1996 M20 - 26 03:19:35

171 [POL] ZAWŁOCKI Dariusz (3570) - 1981 M30 - 66 03:19:39

172 [POL] PIECZORA Monika (2869) Łódź Running Team 1973 K40 - 2 03:19:45

173 [POL] HOŃKA Michał (1111) Mb-projekt. Eu 1979 M40 - 63 03:19:49

174 [POL] SOBCZYK Grzegorz (2033) Wkz Kozienice Bbl 1989 M30 - 67 03:19:50

175 [POL] KOZŁOWICZ Mateusz (3470) 1986 M30 - 68 03:19:50

176 [POL] BORYS Andrzej (2899) 1978 M40 - 64 03:19:52

177 [POL] WÓJCIK Krzysztof (924) Night Runners 1979 M40 - 65 03:19:55

178 [POL] KRZEŚNIAK Natalia (2324) 1993 K20 - 1 03:20:15

179 [POL] WOJTASZEWSKA Sabina (1477) Klub Bbl Raciborz 1983 K30 - 8 03:20:19

180 [POL] SALIŃSKI Dominik (1572) Biegacze W Radomsku 1987 M30 - 69 03:20:23

181 [POL] LESIAK Grzegorz (548) Świdnicka Grupa Biegowa 1979 M40 - 66 03:20:31

182 [POL] CHŁOPEK Rafał (278) Eldoret Doliny Baryczy 1972 M40 - 67 03:20:32

183 [POL] GRĘDECKI Łukasz (3271) 1983 M30 - 70 03:20:41

184 [POL] KOWALCZYK Paweł (1020) Kęckie Harpagany 1974 M40 - 68 03:20:43

185 [POL] CIEŚLIŃSKI Jacek (2470) 1966 M50 - 8 03:20:44

186 [POL] JABS Wojciech (1992) Brak 1967 M50 - 9 03:20:48

187 [LTU] JANISKA Egidijus (410) Top Exchange 1967 M50 - 10 03:20:48

188 [POL] KAZUBOWSKI Jacek (2362) Tridarko 1967 M50 - 11 03:20:51

189 [POL] POŚPIECH Paweł (1920) Augusteam 1992 M20 - 27 03:20:52

190 [POL] HOŁOWACZ Andrzej (3431) 1973 M40 - 69 03:20:53

191 [POL] BAROWICZ Zbigniew (223) Maraton45plus 1973 M40 - 70 03:20:53

192 [POL] MYSZKIEWICZ Maciej (2542) Dąbrowski Team 1994 M20 - 28 03:21:01

193 [POL] POWOLNA Żaneta (3102) 1995 K20 - 2 03:21:08

194 [POL] BARTCZAK Andrzej (2910) 1970 M40 - 71 03:21:23

195 [POL] WYLIGAŁA Tomek (2161) 1977 M40 - 72 03:21:32

196 [POL] KONIARSKI Sebastian (2122) Pozytywnie Zabiegani Omega Kleszczów 1981 M30 - 71 03:21:34

197 [POL] PRAŻMOWSKI Marcin (2589) Zabrnie 1974 M40 - 73 03:21:35

198 [POL] PIWOŃSKA Julita (2326) Super Drużyna Ełk 1978 K40 - 3 03:21:36

199 [POL] GABRUŚ Dariusz (2658) Super Drużyna Ełk 1977 M40 - 74 03:21:37

200 [POL] KUNZ Mieczysław (982) Umk Toruń 1972 M40 - 75 03:21:38

