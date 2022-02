Zobacz TOP 15 najlepszych barów z naleśnikami we Wrocławiu [ADRESY, OPINIE]

Międzynarodowy Dzień Naleśnika obchodzony jest na całym świecie drugiego lutego. Święto to pochodzi z Francji, ale znając umiłowanie Polaków do naleśników, z pewnością świetnie przyjmie się i u nas. Zobaczcie, jakie bary i restauracje serwujące naleśniki polecają internauci we Wrocławiu (dane pochodzą z rankingu Google). Szczegóły (adresy, opinie internautów) znajdziecie w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii. A gdzie waszym zdaniem sprzedają najlepsze naleśniki we Wrocławiu? Piszcie w komentarzach. Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestu, strzałki lub kursora.

fot. pixabay/zdjęcie ilustracyjne