Zobacz pałace w okolicy Wrocławia, które są na sprzedaż (CENY, ZDJĘCIA)

Opis XIX-wieczny pałac, ogromny dom, zabudowania gospodarcze na działce 6,4045 ha! MIEJSCE IDEALNE POD SPA, HOTEL, SIEDZIBĘ FIRMY, DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ Pałac murowany, podpiwniczony. - powierzchnia około 2000 mkw - wysokość pomieszczeń 3,2 m - 28 pomieszczeń o różnej powierzchni - 2 wieże widokowe - stropy drewniane - do generalnego remontu - otoczony własnym parkiem Na działce wyremontowany wystawny dom mieszkalny (dawniej pomieszczenie służby) Powierzchnia około 380 mkw Piwnica (25 mkw) - kotłownia - pomieszczenia gospodarcze Parter (130 mkw) - 5 pokoi (14, 20, 17, 16 i 15 mkw) - kuchnia ( 10 mkw) - łazienka (6 mkw) - przedpokój, korytarz (25 mkw) Z parteru wchodzimy drewnianymi schodami na piętro Pierwsze piętro (130 mkw) - przedpokój (7 mkw) - wystawny salon (47,5 mkw) - sypialnia (22,6 mkw) z garderobą (10,3 mkw) i wejściem do łazienki (15 mkw) glazura, terakota, wanna, prysznic, z oknem - pralnia (2,5 mkw) - kuchnia z jadalnią (27 mkw) zabudowa kuchenna, lodówka, zmywarka, zlew z konglomeratu, piekarnik, kuchenka Drugie piętro: - przedpokój (20 mkw) z szafami wnękowymi - łazienka (5,6 mkw) glazura, terakota, prysznic - dwa pokoje (47 i 33,5 mkw) Przy domu wiele miejsc parkingowych wyłożonych kostką i murowany garaż wolnostojący. Na działce również dawne zabudowania gospodarcze: - murowane - dach skośny - powierzchnia przyziemia to 1200 mkw! Wszystkie budynki mają też piętro i poddasze! - zadbane, w bardzo dobrym stanie - obecnie są wykorzystywane jako powierzchnie produkcyjne przedsiębiorstwa Na działce znajduje się staw o powierzchni 1200 mkw! Na działce również stacja paliw (11 tys l) do magazynowania paliwa INFORMACJE PRAWNE: - pałac plus park przypałacowy są w rejestrze zabytków - podlegają ochronie w każdym detalu, każda przebudowa, ewentualne przeznaczenie pod działalność itp. musi być uzgodnione w konserwatorem zabytków - pozostałe obiekty na działce są w wykazie zabytków (dom, brama, zabudowania gospodarcze) - to najniższa forma ochrony, gdzie ochronie podlega tylko zewnętrzna bryła budynku, wymaga to tylko opiniowania - folwarczny układ tych zabudowań jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków (sposób umieszczenie budynków) Na działce można będzie postawić jakiś budynek, bo działka jest duża, ale trzeba będzie to robić zgodnie z zasadami ochrony zabytków. Na placu folwarcznym nie postawimy już nic, bo to element całego zabytkowego układu. Konserwator będzie wspierał działania inwestora, bo zależy mu na tym, żeby budynek nie popadł w ruinę i został odrestaurowany. Lokalizacja: - nieruchomość leży w powiecie trzebnickim pomiędzy Trzebnicą a Zawonią - 25 minut samochodem jazdy z Wrocławia - 15 minut samochodem jadąc z Trzebnicy - spokojna miejscowość, piękne krajobrazy, łąki, pola, lasy Zapraszam na prezentację lub po więcej informacji pod numerem telefonu. Biuro nieruchomości NB Nieruchomości 515 326 811 Aleja Śliwowa 23A/19, 54-106, Wrocław, dolnośląskie

otodom.pl