Zobacz opuszczony szpital we Wrocławiu. Przerażające zdjęcia z wnętrza wykonane smartfonem (9.9) Klaudia Kłodnicka

Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowych i tajemniczych zdjęć jednego z opuszczonych szpitali we Wrocławiu. Fotografie zostały udostępnione dzięki uprzejmości strony fotokomorka.com. Co ciekawe, wszystkie z nich zostały wykonane smartfonem. Niestety autor zdjęć nie zdradził nam nazwy szpitala z obawy o wandali, lub inne osoby, które mogłyby zdewastować to miejsce.