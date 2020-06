Zobacz nowy mural w centrum Wrocławia (ZDJĘCIA)

Stworzenie projektu powierzono Beacie Rojek. Urodzona we Wrocławiu artystka wizualna pracuje głównie jako malarka, rysowniczka i animatorka, ale także tworzy wielkoformatowe obrazy i instalacje.

"Wizerunek dziewczyny w wyrazistych barwach podkreśla kobiecą stronę metropolii, a różowe okulary namawiają przechodniów do pozytywnego spojrzenia na świat. Uwagę przyciągają także uśmiechnięte emotikony nawiązujące do social mediów, wywołujące pozytywne emocje. Ważnym elementem grafiki jest też aparat fotograficzny podkreślający turystyczną stronę Wrocławia - jest to zaproszenie od miasta dla turystów do zwiedzania i fotografowania najwspanialszych jego zakątków. Zwieńczeniem malowidła ściennego są hasła #WrocławUskrzydla oraz #Moliera2 nawiązujące do popularnego w sieci sloganu #Moliera2Uskrzydla." - informują twórcy dzieła.

- Jestem rodowitą wrocławianką. Uwielbiam energię tego miejsca, ludzi inspirujących mnie do tworzenia wyjątkowych projektów czy jego bogatą kulturę. Kiedy dostałam propozycję stworzenia muralu Moliera 2 w centrum mojego rodzinnego miasta, od razu wiedziałam, że musi to być koncept dodający pozytywnej energii wszystkim jego mieszkańcom oraz turystom. Z miejscem, w którym powstało malowidło, związanych jest wiele moich wspomnień z dzieciństwa, dlatego ten projekt był dla mnie szczególne ważny. Wychodzę z założenia, iż każde wielkoformatowe malowidło ścienne, które istnieje w przestrzeni miejskiej, jest po to, aby nieść konkretne przesłanie i nakłaniać do podejmowania dialogu. Tak też jest w przypadku muralu #WrocławUskrzydla – mówi Beata Rojek.

Projekt zdobi ścianę budynku w ścisłym centrum miasta, przy placu Legionów 15.