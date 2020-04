Zobacz nazwiska piłkarzy Śląska Wrocław, którzy nie chcą obniżki pensji na czas pandemii

Później dowiedzieliśmy się, że Hiszpan ostatecznie doszedł do porozumienia z dyrektorem sportowym Dariuszem Sztylką, ale Chrapek, Pich i Broź nie. Ten pierwszy jest ponoć skłonny obniżyć pensję, ale pod warunkiem, że zostanie przedłużony z nim wygasający 30 czerwca kontrakt, a do tego klub się nie pali.

„Mając na uwadze dynamiczny rozwój zagrożenia epidemicznego w kraju, kolejnym krokiem pozwalającym na utrzymanie klubowi płynności finansowej było wprowadzenie programu czasowej redukcji wynagrodzeń. Opiera się on na zasadach przyjętych przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy SA. (...) W trosce o przyszłość Śląska Wrocław, zdecydowana większość piłkarzy zaakceptowała porozumienie z klubem, przyjmując warunki tymczasowej obniżki pensji.”

- Wspólnie mierzymy się z tą nadzwyczajną sytuacją, dlatego dziękuję tym zawodnikom za zrozumienie i kolejną oznakę solidarności z klubem. Szczególnie chciałbym podkreślić rolę, jaką w tym złożonym procesie odegrała rada drużyny oraz piłkarze silnie związani ze Śląskiem, noszący w przeszłości kapitańską opaskę: Krzysztof Mączyński, Piotr Celeban, Wojciech Golla, Mariusz Pawelec i Kamil Dankowski. Swoim zaangażowaniem w czasie naszych rozmów potwierdzili, co oznacza „bycie liderem”, nie uciekając w tym trudnym momencie od odpowiedzialności - zaznacza Piotr Waśniewski, prezes Śląska Wrocław.

Jeśli sezon zostanie dokończony, to teoretycznie „Danek” ma jeszcze szanse na wypełnienie zapisanego w kontrakcie limitu, ale jak powszechnie wiadomo ostatnio nie był pierwszym wyborem czeskiego szkoleniowca i szanse na to są niewielkie. Mimo to piłkarz wykazał się lojalnością wobec klubu, którego jest wychowankiem.