Zobacz maleńkie sokoły z Dolnego Śląska. Ptasie dzieci czekają na imiona (ZDJĘCIA)

Nadrzewna populacja europejska tego drapieżnika całkowicie wyginęła w latach 60-tych.

- Sokół wędrowny to jeden z najrzadszych gatunków ptaków w Polsce. Fundusz od lat dofinansowuje akcję jego reintrodukcji na Dolnym Śląsku - mówi Bartłomiej Wiązowski, Wiceprezes WFOŚiGW we Wrocławiu. – Nowe, tegoroczne lęgi są dowodem na to, że te drapieżniki dzięki pomocy ludzi znalazły w naszym regionie dobre warunki do życia – dodaje.

Do gniazda z czwórką pisklaków (które wykuły się pod koniec kwietnia br.), zawieszonego na drzewie na wysokości kilkudziesięciu metrów nad ziemią po linie dostał się alpinista. Włożył on pisklaki do toreb i ostrożnie opuścił je na ziemię. Całej operacji towarzyszyła przestraszona sokolica, matka piskląt, która głośno nawoływała kołując nad gniazdem.

Zobaczcie małe sokoły na żywo

Przyrodnicy ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt "Sokół" pobrali młodym ptakom krew do analiz genetycznych i założyli im obrączki. To rodzaj ich "dowodu osobistego". Każdy z drapieżników otrzymał dwie obrączki: zieloną - ornitologiczną, która oznacza, że pochodzi z terenów leśnych i niebieską - obserwacyjną, która potwierdza, że sokół urodził się na wolności. Obrączki ułatwiają dalsze śledzenie losów ptaków już w dorosłym życiu po opuszczeniu przez nie gniazda. Ornitolodzy rozpoznali też płeć pisklaków: to trzy samice i jeden samiec. Po zakończeniu akcji pisklęta bezpiecznie przetransportowano do gniazda. W pobliżu czuwała sokolica.