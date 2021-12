Zobacz magiczny Wrocław w obiektywie wrocławianki Renaty Kusztan. Te zdjęcia są przepiękne (FOTO)

- Jest to moja ogromna namiętność, choć nigdy nie kształciłam się w tym kierunku. Można powiedzieć, że moim warsztatem jest oko i serducho, bo z niego wypływa to co robię - opowiada pani Renata. - Kocham przyrodę, podróże, zwierzątka, jestem ciekawa świata i ludzi. Zachwycam się każdym drobiazgiem i wszystko to, co mnie ujmuje, znajduje miejsce w moich kadrach. Czasem śmieję się, że zapominam słów, bo posługuję się wyłącznie obrazkami - dodaje.