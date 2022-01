Zobacz luksusowe wille na sprzedaż we Wrocławiu (ZDJĘCIA)

Opis Mam przyjemność zaprezentować Państwu wyjątkowy dom w zabudowie wolnostojącej w stylu klasycznym zlokalizowany w granicach miasta Wrocław. Celem otrzymania większej ilości zdjęć oraz umówienia prezentacji domu zapraszam do kontaktu telefonicznego. LOKALIZACJA: Dom znajduje się na południu Wrocławia, w dzielnicy Ołtaszyn z spokojnym sąsiedztwem i licznymi terenami otwartymi do spacerów, jazdy na rowerze. Miejsce dobrze skomunikowane, łatwy dojazd do centrum i drogi dojazdowej. W bezpośrednim sąsiedztwie znaleźć można liczne sklepy oraz punkty usługowe. NIERUCHOMOŚĆ: Posiadłość wybudowana na działce o powierzchni 1.221 m2 w 2020 roku. Nieruchomość o powierzchni całkowitej - 449,00 m2; użytkowej około 300 m2 + garaż z warsztatem 47,00 m2 z możliwością parkowania dwóch samochodów, pełnowymiarowa piwnica z oknami około 90m2.Teren w pełni zaaranżowany w ogród, duży taras z pergolą, podjazd z kostki, dwie bramy wjazdowe oraz dwie furtki (od północy i od wschodu).W pełni prywatna, wybrukowana droga wewnętrzna wraz z dwoma miejscami parkingowymi przy posesji. Ogrzewanie gazowe i rekuperacja. Niskie koszty eksploatacji - ok. 600 PLN miesięcznie. Wysoki standard wykończenia oraz klasyczny i niepowtarzalny styl rezydencji to zdecydowany plus nieruchomości. Dom wykończony z dbałością o szczegóły i detale. Projekt domu indywidualny i przemyślany z licznymi udogodnieniami. STANDARD WYKOŃCZENIA: - ogrzewanie podłogowe, grzejnikowe w sypialniach, piwnicy i garażu - rekuperacja firmy R-Vent z gruntowym wymiennikiem ciepła (bezawaryjny system rurowy) - klimatyzatory w pokoju dziennym jak i głównej sypialni firmy FUJI Electric - sprzęt AGD renomowanych firm m.in. FULGOR,SIEMENS - kuchenka gazowa + płyta indukcyjna - 2 zlewozmywaki w kuchni oraz dwie zmywarki - czujniki gazu oraz dymu - alarm z firmą ochroniarską + monitoring + videodomofon - drewniana zabudowa kuchenna z ręcznie robionymi zdobieniami, granitowymi włoskimi blatami oraz spiżarnią - profesjonalny kominek gazowy w salonie z naturalnym płomieniem - kominek z płaszczem wodnym opalany drewnem w piwnicy - piec gazowy VIESSMANN wraz z buforem, pompa obiegowa i zdalne sterowanie online - centralny odkurzacz - inteligentne sterowanie budynkiem z możliwością całkowitego wyłączenia tej funkcji - drewniane zdobione drzwi zewnętrzne jak i wewnętrzne - światłowód firmy NETIA doprowadzony do budynku do serwerowni - zmiękczacz wody AQUAHOME30 - dachówka ceramiczna Cotto Posagno - okna drewniane Meranti 3 szybowe z ciepłą ramką - schody wewnętrzne marmurowe - schody zewnętrzne i tarasy granitowe - balustrady wewnętrzne kute - podłogi i parkiety z drewna egzotycznego MERBAU - dachowa stacja pogodowa - salon otwarty o wysokości około 6m - elektroniczne termostaty - dodatkowe grzałki elektryczne w łazienkach przy przejściowej pogodzie - przyłącze agregatowe zewnętrzne wraz z agregatem w razie braku zasilania z sieci - garaż o wysokości 3,7m z możliwością dodatkowej aranżacji np. antresolą - pełne oświetlenie elewacji led ze zdalnym sterowaniem - dodatkowo 2 balkony + loggia - dom bardzo dobrze izolowany – niskie koszty eksploatacji - przyłącza: kanalizacja sanitarna, deszczowa, gaz ziemny, światłowód STANDARD OGRODU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU: - automatyczne nawodnienie ogrodu firmy Rainbird + kroplownice z możliwością rozbudowy o kolejne nasadzenia roślin - duży taras ok. 60 m2 z dużą metalową pergolą - zbiornik na wodę deszczową o pojemności 10.000 l wraz systemem pomp i przelewów - podjazd wybrukowany z oświetleniem led - ogród oświetlony - młode nasadzenia drzew iglastych i liściastych (sosny, świerki, magnolie itp.) - dodatkowe miejsce pod balkonem jako miejsce postojowe - odwodnienia liniowe i studzienki spływowe - trawnik o powierzchni około 600 m2 ROZKŁAD PIWNICY: - klatka schodowa /10,18 m2/ - komunikacja /10,56 m2/ - pom. gospodarcze /5,93 m2/ - pom. gospodarcze /7,12 m2/ - pow. gospodarcze /12,55 m2/ - pokój /39,04 m2/ - kotłownia /6,66 m2/ - łazienka /4,84 m2/ ROZKŁAD PARTERU: - korytarz /5,65 m2/ - hol /11,10 m2/ - pralnia /3,56 m2/ - łazienka /5,13 m2/ - pokój /14,00 m2/ - kuchnia /36,70 m2/ - spiżarnia /2,97 m2/ - pom. gospodarcze /2,14 m2/ - salon z jadalnią / 58,64 m2/ - garderoba /3,59 m2/ - garaż /40,30 m2/ - pom. gospodarcze /7,15 m2/ ROZKŁAD PIĘTRA: - antresola /27,83 m2/ - pokój /10,51 m2/ - łazienka /10,32 m2/ - garderoba /14,74 m2/ - pokój /33,67 m2/ - pokój /23,75 m2/ - pokój /16,11 m2/ - pokój /15,46 m2/ - łazienka /7,97 m2/ CENA: 5.700.000 PLN - cena domu Zainteresowany? Skontaktuj się z nami pod numerem +48 799 350 796

fot. otodom.pl