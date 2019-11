Oto na jakie dni wolne od pracy możemy liczyć w 2020 roku? Zobaczcie! .

19 października – Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych (ustanowiony w 2018, jako święto państwowe)

Jakie dni ustawowo wolne czekają nas w 2020 roku?

1 stycznia (środa)Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (poniedziałek) Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

12 kwietnia (niedziela) Wielkanoc

13 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny

1 maja (piątek) Święto Pracy

3 maja (niedziela) Święto Konstytucji 3 Maja

31 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

11 czerwca (czwartek) Boże Ciało

15 sierpnia (sobota) Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (niedziela) Wszystkich Świętych

11 listopada (środa) Święto Niepodległości

25 grudnia (piątek) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)

26 grudnia (sobota) Boże Narodzenie (drugi dzień)

Łączna liczba dni do przepracowania w 2020 roku to 253. 113 to liczba dni wolnych od pracy przy uwzględnieniu wszystkich weekendów i świąt

Co do zasady praca w niedzielę i święta jest zabroniona., np. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, w ruchu ciągłym, w zakładzie straży pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych, w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.W naszym kraju poza weekendami wolne od pracy mamy ważne święta religijne i państwowe.Obecnie dniami wolnymi od pracy są tylko: 1 maja (święto bezimienne), 3 maja (Święto Narodowe Trzeciego Maja) oraz 11 listopada (Narodowe Święto Niepodległości).To jednak nie wszystkie święta państwowe, które obchodzimy w naszym kraju.O tym, czy dzień jest wolny od pracy mogą zdecydować posłowie. Tak było w 2018 roku, kiedy z okazji 100-lecia niepodległości (11 listopada), który wypadał w niedziele, w sejmie zdecydowano, że 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Było to jednak jednorazowe. W kolejnych latach 12 listopada nie będzie już dniem wolnym od pracy.W 2020 roku mamy 13 dni świątecznych, wolnych od pracy, 6 z tych świąt wypada w sobotę lub niedzielę. 7 z tych świąt wypada w dniu roboczych.Prawo do dodatkowego dnia wolnego nie przysługuje, gdy święto wypada w niedzielę, która jest dla pracownika zarówno dniem wolnym od pracy, jak i pracującym.Zgodnie z Kodeksem pracy (art. 130 § 2)ę pracodawca powinien udzielić dnia wolnego od pracy w innym terminie. Termin ten może wyznaczyć sam bez konsultacji z pracownikiem.