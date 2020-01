Zobacz, kto został nominowany do tytułu OSOBOWOŚĆ ROKU 2019. Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić propozycję nominacji

Noworoczny czas to okres podsumowań i rankingów. To także najlepsza okazja, aby docenić osoby, które w mijającym roku angażowały się w życie lokalnych społeczności, wyróżniły się dokonaniami w różnych dziedzinach, osiągały sukcesy, pomagały innym, wykazały się kreatywnością i talentem.

Laureaci z naszego województwa będą mieli także szansę na zdobycie wyróżnień w skali całej Polski. W tym roku plebiscyt jest prowadzony jednocześnie we wszystkich województwach w kraju. Zwycięzcy z każdego regionu wezmą udział w ogólnopolskim finale , w którym powalczą o tytuły Osobowość Roku Polski 2019 w każdej kategorii. Awansując do finału laureaci zachowają oczywiście głosy zdobyte od początku plebiscytu.

Głosowanie będzie prowadzone w pięciu kategoriach: Kultura , Działalność społeczna i charytatywna , Biznes oraz Polityka, samorządność i społeczność lokalna i Nauka . W pierwszych czterech kategoriach nagrody zostaną najpierw przyznane osobno we Wrocławiu, Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu oraz w każdym powiecie województwa dolnośląskiego . Laureaci nie tylko zdobędą tytuły Osobowość Roku 2019 w mieście lub powiecie, lecz także, zachowując zdobyte głosy, awansują do wojewódzkiego finału akcji , w którym zostaną przyznane tytuły Osobowość Roku Dolnego Śląska 2019 .

Laureatów wybiorą Czytelnicy

Głosowanie w miastach i powiatach w pierwszym etapie plebiscytu rozpoczęło się we wtorek, 7 stycznia i będzie trwało do środy, 12 lutego 2020 r. do godz. 23:00. Zwycięzcy awansują do wojewódzkiego finału, który rozpocznie się w piątek, 14 lutego i potrwa do środy, 26 lutego. Dwa dni później, w piątek, 28 lutego rozpocznie się ogólnopolskich finał. Jego zwycięzców poznamy w środę, 11 marca.