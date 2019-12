Oj, sporo będzie się działo na drogach we Wrocławiu w najbliższych miesiącach. Oś Zachodnia, czyli łącznik obwodnicy Leśnicy z ul. Kosmonautów ma powstać do 2022 r. Rozbudowana zostanie też ul. Kosmonautów: będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Przeczytajcie szczegóły.

- W sumie wybudujemy 4,2 kilometra nowych dróg, 5675 m ścieżek rowerowych, 5875 m chodników, 1050 m ciągów pieszo-rowerowych. Na przebudowywanym odcinku ulicy Kosmonautów powstanie 2,2 km zielonego torowiska tramwajowego. Powstaną nowe przystanki tramwajowe i autobusowe – informuje prezydent Jacek Sutryk.

Na Oś Zachodnią będzie się składała tzw. Nowa Aleja Stabłowicka, czyli dwukilometrowy łącznik obwodnicy Leśnicy z ul. Kosmonautów, rozbudowana ul. Kosmonautów oraz droga gminna wraz z pętlą autobusową po południowej stronie ul. Kosmonautów. Powstający łącznik będzie prowadził wiaduktem drogowym nad linia kolejową. Natomiast prace na Kosmonautów obejmą mierzący ponad dwa kilometry odcinek od Glinianek do okolic skrzyżowania z ul. Jeżowską. Na tym fragmencie będą dobudowane pasy ruchu tak, że w obie strony – z centrum do Leśnicy i z Leśnicy do centrum – obie jezdnie będą dwupasmowe.Nowa Aleja Stabłowicka ma powstać do 2022 r. W piątek, 27 grudnia, Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na wykonanie inwestycji. Oferty przyjmowane będą do 6 lutego.