Zobacz, jakie zmiany czekają kierowców na Buforowej. Szczegóły!

Miasto od początku informowało, że „stara” Buforowa będzie buspasem. Tymczasem przystanki autobusowe powstały przy nowo wybudowanej drodze: - W organizacji ruchu docelowego autobus od granicy miasta do ul. Sarniej jedzie tzw. starą Buforową. Na wysokości Sarniej wjeżdża w zatokę przy nowej jezdni i jedzie nową jezdnią. Przy skrzyżowaniu z ul. Strawińskiego wjeżdża w zatokę autobusową przy nowej Buforowej, zatoką przejeżdża na starą Buforową i zaczyna się buspas, który ciągnie się do ulicy Brzozowej – tłumaczy Klaudia Piątek z urzędu miejskiego.

Kolejny odcinek autobus będzie przejeżdżał starą ulicą, która jednak tu nie będzie buspasem, tylko obsłuży także pozostały ruch. W okolicy skrzyżowania z ul. Dróżniczą przy starej Buforowej powstał nowy przystanek autobusowy. Stąd autobus dojedzie do ul. Malinowskiego i dalej starą Buforową, po buspasie, do włączenia w nową Buforową. Odcinek do Konduktorskiej będzie przejeżdżał w ruchu ogólnym. Od Konduktorskiej jest już buspas do ronda wyznaczony na nowej drodze.