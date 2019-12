Jaki model auta jest najpopularniejszy we Wrocławiu? W mieście przeważają samochody stare czy nowe? Tego typu informacje trafiły pod lupę specjalistów z systemu Yanosik. Oto wyniki ich badań.

– Aplikacja Yanosik poza podstawową funkcją informowania o fotoradarach, wypadkach czy remontach daje możliwość skanowania kodu AZTEC z dowodu rejestracyjnego. Taka opcja sprawia, że kierowcy z poziomu smartfona mogą sprawdzić historię samochodu czy rozeznać się w ofertach OC od różnych ubezpieczycieli, a nawet liczyć na zniżkę ubezpieczeń komunikacyjnych za bezpieczny styl jazdy. Zgromadzenie anonimowych danych na temat aut skłoniło nas do przedstawienia podsumowania dotyczącego najpopularniejszych samochodów we Wrocławiu – komentuje Julia Rachwalska, Yanosik. Jakie są wyniki analizy?Jako pierwszy został sprawdzony wiek pojazdów. W tym przypadku nie ma większego zaskoczenia: w Polsce nadal dominują stare auta. Nowe samochody - do 3 lat - stanowią zaledwie 1,2% wszystkich aut dodanych w aplikacji Yanosik. Najpopularniejszy wiek samochodów osobowych w kraju to 15 lat, następnie 16 i 14 lat. Najczęściej w Polsce spotykane są auta wyprodukowane w przedziale czasowym: 1998 – 2008 r.A jaki jest najpopularniejszy wiek aut z rejestracją zaczynającą się od DW? Najczęściej spotykanymi autami na wrocławskich ulicach są samochody z rokiem produkcji: 2007, 2005, 2004, 2003 i 2006. Maksymalnie 3-letnie auta we Wrocławiu stanowią zaledwie 1,5% wszystkich pojazdów osobowych w mieście.Jakie konkretnie samochody dominują w stolicy Dolnego Śląska? Najpopularniejszym samochodem z rejestracją DW jest Ford Focus, z czego najczęstszym rocznikiem jest 2005 i 2008. Drugie miejsce należy do Volkswagena Passata (najpopularniejszy 2006 rok). Ostatnie miejsce na podium należy do Forda Mondeo – najczęściej spotykany rok z tego modelu to 2007. Poza pierwszą trójką, ale nadal w czołówce, znajdują się Volkswagen Golf (2008) i Skoda Octavia (2005).Ostatnim elementem zbadanym przez specjalistów systemu Yanosik było miejsce naprawy auta. Jakie są preferencje mieszkańców Wrocławia w tym zakresie?– Znaczna większość kierowców z Wrocławia, bo aż 84%, wybiera lokalne warsztaty do naprawy auta. Zaledwie 16% zmotoryzowanych oddaje swoje auta do autoryzowanych serwisów. Taka tendencja może mieć powiązanie z wiekiem aut. Osoby, które posiadają 15-letnie auto raczej nie są skłonne do oddawania auta do autoryzowanych serwisów. Z kolei właściciele nowych aut często mają w gwarancji samochodu zapewnione serwisowanie swojego pojazdu. Taka zależność może mieć decydujący wpływ na wybór miejsca naprawy – komentuje Julia Rachwalska, Yanosik.