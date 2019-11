Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zdobyć bilety.

Aquapark – 2-godzinne wejście do strefy rekreacji dla osoby dorosłej,

Zoo Wrocław – bilet normalny dla osoby dorosłej,

Hydropolis – bilet normalny dla oso­by dorosłej,

WKS Śląsk Wrocław – bilet na mecz piłkarski dla osoby dorosłej (sektor ro­dzinny),

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych Partynice – jednorazowa jazda konna.

"Nasz Wrocław 365" to pakiet korzyści dla osób, które rozliczają podatki w mieście. Darmowe wejściówki i zniżki mogą odebrać osoby dorosłe, które mają aktywne (lub założą) konto w systemie Nasz Wrocław. Profil nie może być powiązany z kontem rodzica.Do akcji przyłączyło 5 partnerów, którzy udostępniają darmowe kupony:Wszystkie bilety będą ważne do 17 listopada 2020 roku, a później miasto udostępni kolejne wejściówki.Jeśli ktoś chce przyłączyć się do programu, a ma ograniczone możliwości dostępu do internetu, może zgłosić się do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 lub Wydziału Podatku i Opłat przy ul. Bogusławskiego 8,10, pok. 105, gdzie urzędnicy pomogą w dopełnieniu odpowiednich formalności.Program „Nasz Wrocław” jest kontynuacja UrbanCard Premium, działającego od 2014 r. W lipcu uruchomiono nową odsłonę projektu, w której miasto skupia się na wykorzystaniu aplikacji mobilnej. Do teraz aplikację „Nasz Wrocław” pobrano 5 tys. razy. Z programu korzysta obecnie 21 tys. użytkowników.