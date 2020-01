Ulica Świdnicka (dawniej Schweidnitzer Strasse) jest jedną z najstarszych ulic we Wrocławiu. Zobacz jej stare zdjęcia

Ulica Świdnicka została przedłużona do brzegu fosy dopiero w pierwszej połowie XIV wieku, a w 1807 roku powstał plac Tauentziena, czyli dzisiejszy plac Kościuszki. W 1823 roku plac połączony został ze Świdnicką. Właśnie wówczas wytyczono nowy odcinek, który nazwano Neueschweidnitzer Strasse. Skąd nazwa ulicy Świdnickiej? Wychodziła w stronę Świdnicy. W latach 20. i 30. XX wieku mieszkańcy używali jednak skrótu "Schwo".



Dawniej na ulicy Świdnickiej funkcjonowały zajazdy, karczmy, słodownie i browary. Były tam również: kościół Bożego Ciała, komandoria Joannitów, kościół św. Doroty, a także dwa szpitale: szpital św. Trójcy i szpital św. Hieronima. Znajdowały się na niej także cztery miejskie bramy. Do dziś istnieje również budynek Wartowni Świdnickiej.



Przełomem w historii tej ulicy był rok 1807. Wówczas wyburzono mury miejskie i powstała promenada staromiejska. W latach 40. XIX wieku wybudowano gmach Teatru Miejskiego (dzisiejsza Opera Wrocławska) i Generalnej Komendatury. Pod koniec XIX wieku powstało tu wiele domów handlowych (do 1935 roku było ich już piętnaście). Kultowy Solpol pojawił się jednak dopiero w roku 1992.



Ostatecznie Świdnicka stała się jedną z najważniejszych, jeśli nie najważniejszą reprezentacyjną ulicą Wrocławia.



