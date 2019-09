Zobacz, jak wygląda szkolna moda 2019. Najnowsze trendy!

Zobacz też: Strajk nauczycieli po rozpoczęciu roku? Sprawdziliśmy!

Na piórnikach i plecakach dość często pojawiają się też postacie z bajek Disneya czy komiksów Marvela. Nie zdziwcie się, jeżeli zdaniem Waszego dziecka musi to być koniecznie Iron Man albo Spiderman.

- Syn ogląda bajki anime, a córka uwielbia "Przyjaciół", dlatego wiele z tych rzeczy, które kupujemy, musi być z tym związane. Kiedy wybieramy ubrania dla córki, to też najlepiej, jeżeli są ze zdjęciami z tej produkcji. To już niestety droższe rzeczy, ale czego się nie robi dla dzieci? Trzeba kupić, bo rodzic chce, żeby byli tylko szczęśliwi - mówi Ewa Stefańska, którą w sobotę spotkaliśmy na zakupach w Magnolii. Jej syn Kacper pójdzie teraz do czwartej klasy, a córka Monika idzie do szóstej klasy.