Zobacz jak wchodziliśmy do strefy Schengen [ZDJĘCIA]

Polska w Unii Europejskiej jest od 16 lat. Jednak do strefy Schengen weszliśmy trzy i pół roku później. Był to przełomowy moment szczególnie dla osób żyjących na pograniczu. Zobaczcie jak ten dzień świętowano w Zgorzelcu. Przypomnijmy - Polska do strefy Schengen dołączyła 21 grudnia 2007 roku. Od tego dnia zniesiono tradycyjne kontrole na granicach, które często wiązały się z olbrzymimi korkami i kolejkami.

