Zobacz, jak ulica Świdnicka wyglądała w latach 80. XX wieku (ZDJĘCIA)

Kapusta prosto od rolnika? Nie ma problemu. Jeszcze 35 lat temu można ją było kupić na ulicy Świdnickiej, kilkadziesiąt metrów od wrocławskiego Rynku. Gdy nie wiedzieliśmy jeszcze co to są supermarkety i galerie handlowe, to właśnie Świdnicka była główną ulicą handlową we Wrocławiu. Zobacz w naszej galerii, jak wyglądała w latach osiemdziesiątych.

Adam Zadrzywilski / Gazeta Wroclawska