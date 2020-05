Zobacz, jak pięknieje ten budynek w centrum Wrocławia. Co w nim będzie? (ZDJĘCIA)

Dawna siedziba starostwa we Wrocławiu - tzw. „Fosik” przy Podwalu - odzyskuje dawny blask. Gruntowny remont gmachu, który realizuje Alstal, rozpoczął się w lipcu 2018 roku. Zakres prac obejmuje nie tylko gruntowny remont wnętrza budynku i dostosowanie go do potrzeb urzędu, ale także renowację elewacji. Efekty są już widoczne.

Wszystkie prace mają zakończyć się wiosną 2021 roku. Inwestycja kosztuje około 36 milionów, częściowo jest finansowana z funduszy unijnych. Po zakończonym remoncie, do budynku przeniesione zostaną urzędujące obecnie w części kompleksu sądowego przy ulicy Podwale 30 we Wrocławiu, Wydziały Prokuratury Okręgowej. Gmach przy Podwalu zbudowano w 1834 roku na potrzeby koszar Śląskiego Pułku Kirasjerów Gwardii. Po II Wojnie Światowej z gmachu korzystała Politechnika Wrocławska. Natomiast później, aż do końca 2009 r. przy Podwalu siedzibę miało starostwo powiatowe. O co chodzi w Hot16Challenge2? Wideo