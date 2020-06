Zobacz, jak "pancerniaki" ze Świętoszowa ćwiczą przed wylotem do Afganistanu (SCENY JAK Z FILMU)

Ten najważniejszy element majowego szkolenia składał się z części taktycznej oraz części ogniowej. Część taktyczna stanowiła pętlę z poszczególnymi zadaniami na punktach. Drużyny były sprawdzane z procedur saperskich, podejścia do budynku i wchodzenia do pomieszczeń, naprowadzania śmigłowca, prowadzenia patrolu i organizacji punktów kontrolnych, udzielania pierwszej pomocy czy ochrony VIP-a.

Mimo dużej intensywności działań w dzień, sprawdzani żołnierze musieli mieć zachowane pokłady energii na nocną realizację zadań na posterunkach obserwacyjnych i odpowiednie reagowanie na podgrywane incydenty.

Dopełnieniem całej certyfikacji była część ogniowa, która obejmowała strzelanie sytuacyjne - szturm na wzgórze. Pozornie wydawać by się mogło, że przy dużej ilości treningów strzeleckich, żadne strzelanie nie powinno stwarzać żołnierzom trudności. Jednakże w tym przypadku, cele znajdują się na wzniesieniu powyżej strzelających, ponadto, żołnierze mając na sobie kamizelkę i całe oporządzenie zwiększyli swój ciężar średnio o ok. 20kg. Z dodatkowymi kilogramami, przy pełnym słońcu, pokonywanie kolejnych rubieży biegiem pod górę stanowi nie lada wyzwanie. Jak ostatecznie się okazało, świętoszowscy pancerniacy wykonali wszystkie zadania wzorowo, czego dowodem były wyniki strzelań.

Certyfikacja drużyn była zwieńczeniem majowego pobytu na wędrzyńskim poligonie. Żołnierze XIII zm. PKW Afganistan nie zwalniają tempa. Po powrocie do Świętoszowa nadal szkolą się intensywnie i przystępują do etapu zgrywania się plutonów, mając w perspektywie kolejną certyfikację właśnie tego szczebla. A do wylotu coraz bliżej…