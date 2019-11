Zobaczcie, jak ma wyglądać trasa na poszczególnych odcinkach - wzdłuż Robotniczej, Strzegomskiej i Rogowskiej. Zapraszamy do galerii zdjęć!

Magistrat oTAT: To największa inwestycja komunikacyjna miasta od 1949, kiedy wybudowana została linia tramwajowa na Leśnicę. To 7 kilometrów trasy autobusowo-tramwajowej, dwa wiadukty 160 metrowy nad torami kolejowymi i 22 metrowy nad ulicą Smolecką. Na obecną chwilę umowy z wykonawcami są podpisane na ponad 151 milionów złotych! Całkowity koszt inwestycji szacujemy na 370 milionów złotych, w tym 113 milionów to dofinansowanie unijne. TAT pojedziemy w 2023 roku.

Na filmie wizualizującym przebieg nowej trasy tramwajowo-autobusowej pokazano zarówno obiekty (np. nowy wiadukt nad torami kolejowymi w pobliżu ul. Strzegomskiej), jak i rozwiązania drogowe. Internauci, którzy już widzieli nagranie zdążyli wyłapać pewne niuanse - jak np. zielone autobusy na TAT, za to tramwaje są normalne, tzn. takie skody, które jeżdżą dziś po Wrocławiu.Przypomnijmy, że w tym momencie trwa dopiero pierwszy etap budowy TAT - na odcinku położonym najbliżej placu Orląt Lwowskich. Drogowcy własnie w najbliższą sobotę wprowadzą bardzo duże zmiany na samym placu. Będzie sporo zamkniętych fragmentów, bo trzeba "się wpiąć" z nowym torowiskiem do tego istniejącego dziś na placu.Urzędnicy z Wydziału Inżynierii Miejskiej porównywali zamknięcie placu i zakres zmian z rewolucją komunikacyjną, którą mieliśmy ponad 10 lat temu przy przebudowie ronda Reagana. Teraz znów ingerujemy w bardzo obciążone komunikacyjnie miejsce, a to dopiero początek, bo przecież kolejne trudności powstaną na Robotniczej i Strzegomskiej przy budowie nowych wiaduktów, a później na samym Nowym Dworze, przy ostatnim odcinku do pętli tramwajowej.Miasto nie kryje, że mieszkańcy muszą się uzbroić w cierpliwość. Finalna data to 2023 rok - takie są dziś założenia magistratu - wówczas mamy skorzystać z połączenia, które spowoduje, że z centrum na Nowy Dwór i Muchobór dojedziemy komunikacją bezkolizyjnie w kilkanaście minut. Dziś, w godzinach szczytu, gdy trafimy na kiepski dzień, zajmuje to nawet dwie godziny!