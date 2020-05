Zobacz, gdzie zaparkujesz za darmo w centrum Wrocławia (LOKALIZACJE)

Pierwsza godzina parkowania koło Narodowego Forum Muzyki gratis i dodatkowe miejsca w ścisłym centrum Wrocławia – tak miasto chce zrekompensować wrocławskim kierowcom nowe ograniczenia w ruchu,a przede wszystkim wprowadzenie zakazu ruchu na odcinku ulicy Ruskiej od pl. Solnego do ulicy Rzeźniczej.

Darmowa godzina na parkingu pod NFM ma umożliwić sprawne załatwienia spraw w centrum w krótkim czasie. Wrocławianie mogą parkować na tamtejszym, podziemnym parkingu przez pierwszą godzinę za darmo. Do dyspozycji jest 400 miejsc postojowych spośród 640. Poza tym w kilku miejscach w centrum, wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe m.in. na ulicy Św. Marii Magdaleny, Jodłowej czy placu Nankiera. Dodatkowo - na wnioski przedsiębiorców - będą wyznaczane czasowe miejsca postojowe zastrzeżone dla dostaw od 5. do 10. rano. Wnioski już można składać do Wydziału Inżynierii Miejskiej.