Zobacz, dokąd najchętniej lataliśmy z Wrocławia na wakacje. TOP 7

Ponad 123 tysiące podróżnych poleciało w te wakacje z wrocławskiego lotniska do Grecji. To bezapelacyjnie najlepszy wynik tego lata. Drugim najchętniej wybieranym kierunkiem jest Turcja. W czołówce znalazła się także Bułgaria, która w tym roku zyskała na popularności.

Grecja to od lat ulubiony kierunek Polaków na letnie wakacje. W tym roku znów jest najpopularniejsza, przynajmniej wśród turystów odlatujących z Wrocławia. Od 1 czerwca do połowy sierpnia z wrocławskiego lotniska do Grecji udało się ponad 123,5 tys. pasażerów. – W letnich miesiącach z usług naszego lotniska korzysta najwięcej pasażerów, którzy mają naprawdę bardzo bogaty wybór kierunków. Lipiec był dla nas najlepszym miesiącem w historii – podkreśla Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław. Oferta lotów z Wrocławia do Grecji jest szeroka i obejmuje 9 kierunków. Najwięcej turystów wybrało Kretę, Zakynthos i Rodos. Dużą popularnością cieszyły się także inne wyspy oraz kontynentalne Ateny i Saloniki. - Grecja jest na topie od lat, podobnie jak Turcja. Można powiedzieć, że to szlagiery. Do czołówki dołączyła Bułgaria, która z roku na rok zyskuje na popularności. Bardzo dużo osób wybiera inne kraje leżące w południowej Europie – dodaje.

Numerem dwa tegorocznego lata jest Turcja. Odwiedziło ją ponad 94,5 tys. osób wylatujących z Wrocławia na wakacje. - Oprócz szerokich, piaszczystych plaż i doskonałej kuchni, kryje się tam wiele zagadek i skarbów historii. Turcja kojarzy nam się z Orientem, dlatego jest tak intrygująca – uważa Dariusz Kuś. Dwa najpopularniejsze kierunki tureckie to Antalya i Bodrum. Podróżni korzystający z oferty wrocławskiego lotniska mają do wyboru także Izmir. Trzecie miejsce na podium zajmuje Hiszpania z wynikiem blisko 73 tys. obsłużonych pasażerów. Tu króluje Majorka – największa hiszpańska wyspa archipelagu Balearów. Wiele turystów co roku odnajduje na niej spełnienie marzeń o idealnych wakacjach. Podobnie jak w Alicante i zawsze zachwycającej Barcelonie. Majorka, Malaga i Alicante to pierwsza trójka tych wakacji wśród kierunków hiszpańskich. Z Wrocławia można polecieć także do Barcelony i Madrytu.

Czwartym najpopularniejszym krajem tego lata są uwielbiane przez Polaków Włochy (61,6 tys. pasażerów z Wrocławia). Najwięcej podróżnych wybrało Palermo, Rzym i Bolonię. Ofertę wrocławskiego lotniska uzupełniają Neapol i Bari. Duży wzrost zainteresowania zanotowała Bułgaria, piąta w zestawieniu, która przeżywa drugą młodość. W te wakacje wybrało się tam prawie 53,8 tys. pasażerów. Co sprawia, że to państwo położone na Bałkanach znów przyciąga jak magnes? - Kojarzymy Bułgarię przede wszystkim z pięknymi plażami ciągnącymi się wzdłuż wybrzeża, z ciepłym, płytkim morzem, a także z łagodnym i słonecznym klimatem. Znamy bułgarską gościnność, znakomitą kuchnię, pyszne wina i atrakcyjne ceny – mówi Dariusz Kuś. W siódemce topowych kierunków jest jeszcze jeden europejski kraj – to Portugalia, która imponuje turystom różnorodnością. Większość z 32 tys. podróżnych udała się do Lizbony, Faro i do Porto. Faro to stolica Algarve - najsłynniejszego regionu turystycznego Portugalii. Algavre to czarterowa nowość w tegorocznym rozkładzie lotów, która bardzo spodobała się podróżnym, także ze względu na położenie. Region ten od południa i zachodu skąpany jest w wodach Atlantyku, od północy chroniony jest pasmem górskim przed wiatrami. Stawkę zamyka Egipt. Kraj faraonów odwiedziło latem prawie 12,3 tys. podróżnych. Najpopularniejsze okazały się kurorty Marsa Alam i Hurghada.

Od początku roku z wrocławskiego lotniska skorzystało prawie 2,5 mln podróżnych, którzy w sezonie letnim mają do dyspozycji w sumie 83 połączenia: 50 niskokosztowych, w tym 18 atrakcyjnych kierunków południowych, 9 sieciowych oraz 24 połączenia czarterowe. Lato 2019: najpopularniejsze wakacyjne kierunki z Wrocławia Liczba obsłużonych pasażerów od czerwca do końca sierpnia 2019 r. TOP 7 Grecja – ponad 123 tys. pasażerów Turcja – ponad 94,5tys. pasażerów Hiszpania – blisko 73 tys. pasażerów Włochy – 61,6 tys. pasażerów Bułgaria – prawie 53,8 tys. pasażerów Portugalia – 32 tys. pasażerów Egipt – prawie 12,3 tys. pasażerów

źródło: materiały prasowe Port Lotniczy Wrocław

