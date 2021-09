Zobacz, co znaleźli saperzy w powojennych podziemiach [ZDJĘCIA]

Zakończyła się dwudniowa akcja patrolu saperskiego z Bolesławca w podziemnych, poniemieckich sztolniach w Lubaniu. Zostały one odkopane przez Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc (SMGŁ). Korytarze wykuto w bazalcie w czasie II wojny światowej i nikt nie wchodził do nich od 76 lat. Znajdują się w lubańskim parku, pod wzgórzem Kamienna Góra. Co znaleźli w środku saperzy i na czym polegała ich praca? Przeczytajcie poniżej, zobaczcie zdjęcia.

23. patrol saperski z Bolesławca realizował dwudniową akcję w podziemnych poniemieckich sztolniach w Lubaniu. Podziemne korytarze zostały odkopane przez Stowarzyszenie Miłośników Górnych Łużyc (SMGŁ), którego członkowie od 2 miesięcy kopali i budowali poziomy tuneli, aby dostać się do ich wnętrza. Wejście do obiektu było przez oddziały Niemców wysadzone w 1945 roku.