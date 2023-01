Znowu pojedziemy Pendolino z Jeleniej Góry przez Wałbrzych do Warszawy Wschodniej? PKP Intercity planuje powrót połączenia

Powrót Pendolino

Pendolino już kiedyś jeździło z Warszawy do Jeleniej Góry. W 2016 roku skład ED250 uroczyście witano na dworcu w Jeleniej Górze. Mieszkańcy cieszyli się z możliwości szybkiego dotarcia do stolicy. Pendolino pokonywało trasę z Jeleniej Góry przez Wałbrzych do Warszawy w 5 godzin 33 minuty. Niestety, przewoźnik zrezygnował z takiego połączenia i trasę obsługują inne składy. Teraz PKP Intercity ponownie przymierza się do powrotu Pendolino w Karkonosze.

