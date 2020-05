Znów pojedziemy FlixBusem. Przeczytajcie szczegóły (TRASY, ZASADY)

– W pierwszej kolejności wznawiamy połączenia, na które widzimy największe zapotrzebowanie wśród naszych pasażerów i których uruchomienie jest możliwe pod kątem obostrzeń na poszczególnych granicach. Są to przede wszystkim kierunki do Niemiec i Holandii, dokąd wielu Polaków jeździ do pracy, oraz główne miasta w Polsce. Uruchomienie kolejnych połączeń będzie odbywało się sukcesywnie w najbliższych tygodniach, aby ponownie udostępnić naszym pasażerom największą sieć połączeń autobusowych w Polsce i Europie – mówi Michał Leman, dyrektor zarządzający FlixBusa w Polsce i na Ukrainie.

• Niemcy i Holandia: Berlin, Hamburg, Hanower, Brema, Dortmund, Drezno, Bonn, Amsterdam

– Na odcinkach krajowych w dalszym ciągu będziemy stosować się do zaleceń rządowych dotyczących limitu dopuszczonych do przewozu pasażerów. Przypominamy też o sprawdzaniu aktualnych wytycznych rządowych dotyczących przekraczania granic i konieczności posiadania odpowiednich dokumentów – dodaje Leman.

Dodatkowo, 28 maja ruszą także wybrane kursy krajowe niemieckiego oddziału FlixBusa, dzięki czemu będą one uzupełnieniem oferty polskiej – z jedną przesiadką będzie można dostać się m.in. do Monachium, Frankfurtu n. Menem, Lipska czy Stuttgartu.

Polska i Niemcy to kolejne rynki FlixBusa, na których spółka wznawia działalność operacyjną. Wcześniej

w tym miesiącu pierwsze kursy krajowe FlixBusa wystartowały w Czechach, Chorwacji i Portugalii.

Rozszerzone standardy i wymogi bezpieczeństwa we FlixBusie

Wraz ze wznowieniem procesu powracania na europejskie drogi, FlixBus postanowił rozszerzyć standardy i wymogi bezpieczeństwa w celu zapewnienia maksymalnej ochrony pasażerów, kierowców i pracowników FlixBusa przed potencjalnym ryzykiem.

– Zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej oraz krajowych organów państwowych, opracowaliśmy szereg procedur, które będą ściśle przestrzegane od momentu wznowienia połączeń we wszystkich 31 krajach, w których operuje spółka i będą systematycznie wdrażane we współpracy z partnerami autobusowymi – komentuje Konrad Bąbliński, dyrektor ds. bezpieczeństwa we FlixMobility – Będą one dotyczyć m.in. profesjonalnej dezynfekcji pojazdów po każdym kursie, obowiązku zakrywania nosa i ust na pokładzie przez pasażerów i kierowców czy zmian w odprawie polegających m.in. na wyłącznie cyfrowej kontroli biletów, bezdotykowej inspekcji dokumentów uprawniających do podróży, obowiązkowej dezynfekcji rąk przez pasażerów przy wejściu do pojazdu czy zachowaniu 2-metrowych odstępów przy umieszczeniu bagażu w luku i wejściu na pokład.