Znów może grzmieć, wiać i lać. Oto prognoza pogody dla Wrocławia na najbliższe dni [GDZIE JEST BURZA?]

Prognoza pogody na wtorek 24 maja

"We wtorek (24 maja) do Polski wkroczy zatoka niżowa z układem frontów, które w zachodniej połowie kraju przyniosą sporo chmur oraz opady deszczu" - czytamy w komunikacie IMGW.

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę 24/25 maja

"W nocy z wtorku na środę (24/25 maja) strefa frontowa przemieści się do centrum kraju, ale jeśli dojdzie do zafalowania frontu chłodnego, to na południowym zachodzie kraju wystąpią silniejsze opady deszczu z wbudowanymi burzami. Sumy opadów wyniosą wówczas 20-25 mm za 12 godzin" - informuje IMGW.