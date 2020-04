Znów będzie zakaz wstępu do lasów na Dolnym Śląsku (SPRAWDŹ, GDZIE I KIEDY)

Po weekendzie majowym pod Miliczem mają się odbywać opryski lasu przy użyciu samolotu. Będzie tam wówczas obowiązywał zakaz wstępu. Przypomnijmy, że jeszcze do 30 kwietnia obowiązuje inne ograniczenie.

Jeszcze do 30 kwietnia obowiązuje zakaz wstępu na teren kompleksu leśnego Wielki Lubański Las - chodzi dokładnie o leśnictwa: Platerówka, Przylesie oraz Lubań. Zakaz wprowadzono kilka dni temu z powodu zagrożenia pożarowego 3. stopnia oraz uszkodzenia drzewostanów na skutek wcześniejszego pożaru (z 21 kwietnia).

Leśnicy informują teraz, że również bliżej Wrocławia - w rejonie Milicza, przez dwa dni nie będzie można wejść do lasu. W dniach 6-7 maj 2020 na terenach leśnictw Lasowice, Skoroszów, Dziewiętlin i Kubryk odbędzie się planowy zabieg z użyciem środka Mospilan 20 SP (zabija m.in. szkodniki drzew i upraw leśnych). Lasy państwowe tłumaczą, że będzie się on odbywał przy użyciu sprzętu agrolotniczego. W tym okresie będzie obowiązywał okresowy zakaz wstępu do lasu. Termin zabiegu może jeszcze ulec przesunięciu ze względu na warunki pogodowe.