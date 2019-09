Zniszczyli szczyt Śnieżki! Kolejny akt wandalizmu w Karkonoskim Parku Narodowym! [ZDJĘCIA]

Łańcuchy to za mało. Wszechobecne informacje to za mało. Zakazy to za mało. Teren chroniony został zniszczony. Tam żyją rzadkie gatunki owadów i ptaków. Roślinność tu występująca to krytycznie zagrożone gatunki. Nie przeszkodziło to nikomu, aby zniszczyć nawierzchnię jednego z najcenniejszych miejsc w Polsce i Czechach.

Gdyby ten krąg powstał w innym, nie podlegającym ochronie miejscu, może zyskałby uznanie. Jednak tu, na szczycie Śnieżki wzbudza on tylko złość i bezsilność. Jak informuje czeski Karkonoski Park Narodowy, "praca artystyczna" zniszczyła efekty procesu geomorfologicznego, który trwał tysiące lat. Po to zamontowane są łańcuchy, aby nie przechodzić na ich drugą stronę. Po to są wszechobecne informacje- aby nikomu przez myśl nie przeszło, aby deptać, naruszać i w jakikolwiek sposób ingerować w ten teren. To właśnie tutaj żyją rzadkie gatunki owadów i ptaków. Po tej stronie łańcucha rosną zagrożone gatunki roślin. "Artyści" za nic mieli sobie zakazy i postanowili "upiększyć" szczyt, który dla Polaków i Czechów jest jednym z najcenniejszych. Do zdarzenia doszło najprawdopodobniej z 4 na 5 września. Czeski Karkonoski Park Narodowy prosi o informacje świadków zdarzenia. Jeśli coś widziałeś, słyszałeś lub wiesz coś na ten temat zgłoś to : rdrahny@krnap.cz, www.krnap.cz W lipcu również informowaliśmy o nieodpowiedzialnym zachowaniu turystów, którzy po drugiej stronie łańcuchów postanowili odpocząć i urządzić sobie piknik. Przeczytaj TUTAJ