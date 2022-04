Znane muzyczne rodziny pomogą pobić Gitarowy Rekord Świata. Rusza konkurs na rodzinne zdjęcie.

Rodzinne grupy gitarowe to wielka tradycja imprezy. Od pierwszej edycji do Rekordu dołączają całe pokolenia gitarzystów i gitarzystek. Weterani pamiętający pierwszą odsłonę festiwalu dziś przyjeżdżają do Wrocławia z własnymi dziećmi.

W tym roku zagramy już po raz dwudziesty. Tysiące gitarzystów przybędzie do Wrocławia, aby doświadczyć frajdy ze wspólnego grania. Stanowimy wielką gitarową rodzinę, dlatego szczególnie gorąco zapraszamy w tym roku właśnie rodziny, w których muzyka i muzykowanie jest obecne nie tylko przed Rekordem, ale i na co dzień – mówi Leszek Cichoński, pomysłodawca imprezy.

Muzyka łączy pokolenia. Hołd dla Tadeusza Nalepy

1 maja na wrocławskim Rynku zagrają m.in. Jose Torres z synem Filipem oraz wybitny saksofonista Piotr Baron wraz z synem Aleksandrem znanym z zespołu Afromental. Do orkiestry dołączą również gitarzyści Wojciech Hoffmann oraz Piotr Łukaszewski z synami, a także Oskar Worgacz, który w 2009 roku jako 3,5 letni gitarzysta zagrał na scenie razem z muzykiem Deep Purple, Steve’em Morsem. To nie koniec rodzinnych wątków wokół Rekordu. W tym roku przypada 15. rocznica śmierci Tadeusza Nalepy, wybitnego kompozytora i gitarzysty znanego – prócz działalności solowej – z legendarnego zespołu Breakout. Utwór artysty „Kiedy byłem małym chłopcem” wszedł na stałe do kanonu gitarowych hitów, które co roku wybrzmiewają na wrocławskim Rynku. 1 maja kawałek grupy Breakout wykona Piotr Nalepa – syn Tadeusza Nalepy i Miry Kubasińskiej.