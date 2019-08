Znamy program 7. edycji festiwalu Dziecinada (ZOBACZ SZCZEGÓŁY)

7. Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci Dziecinada

3-6 października, Impart

Więcej informacji na stronie www.dziecinada.wroclaw.pl

PROGRAM:

3 października (czwartek), Impart

SCENA TEATRALNA

godz. 10:00 i 12:00, Mała Premiera: „Hamlet”, Teatr Polski w Poznaniu, 40 minut, wiek: 9+

SCENA KAMERALNA

godz. 10:00 i 17:00, „VoicesNoisesStone – on this earth at home", Theater o.N. (Niemcy), 45 minut, wiek: 2-5 lat

4 października (piątek), Impart

SCENA TEATRALNA

godz. 9:00 i 12:00, „Opowieści z Niepamięci” Teatr Animacji w Poznaniu, 70 minut, wiek: 9+

SCENA KAMERALNA

godz. 10:45 i 17:45, „Dzień z życia Pani Czkawki”, Shoshinz (Japonia), 50 minut, spektakl familijny

5 października (sobota), Impart

SCENA TEATRALNA

godz. 10:30 i 14:30, „Hamlet”, The Pocket Oxford Theater Company (Wielka Brytania), 70 minut, wiek 6-106 lat

SCENA KAMERALNA

godz. 12:30 i 17:30, "Zaczarowana Góra", Koweński Państwowy Teatr Lalek (Litwa), 50 minut, wiek: 10+

6 października (niedziela), Impart

SCENA TEATRALNA

godz. 11:00 i 15:00, „Calineczka”, Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum z Katowic, 60 minut, wiek: 3+

Bilety:

Bilety dla grup zorganizowanych (grupy szkolne i przedszkolne) w cenie 12 zł + 1zł opiekun. Kontakt dla grup zorganizowanych: alicja.dolata@strefakultury.pl

Bilety indywidualne w cenie 15 zł do kupienia na stronie www.dziecinada.wroclaw.pl, www.strefakultury.pl, www.eventim.pl, punktach sprzedaży Media Markt i empik oraz kasach biletowych Strefy Kultury Wrocław.